IPH erhält Mandat für Libori Galerie in Paderborn

Starker organischer Wachstumskurs: Dritter Mandatsgewinn im ersten Halbjahr 2021

München, 9. Juli 2021 – Die IPH Centermanagement setzt ihren nachhaltigen Expansionskurs fort und kann mit der Libori Galerie in Paderborn bereits das dritte Neumandat 2021 verkünden. Ab 1.7.2021 verantwortet Deutschlands größter unabhängiger Shopping Center Dienstleister das Centermanagement, ab 1.1.2022 zudem auch das Vermietungsmanagement für die Immobilie.

Die Libori Galerie am Kamp 30 in Paderborn umfasst insgesamt rund 20.000 Quadratmeter Mietfläche verteilt über die Nutzungsarten Einzelhandel, Gastronomie, Freizeit, Dienstleistungen, Büro und Wohnen. Hinzu kommen darüber hinaus noch circa 500 Pkw-Stellplätze in einem angeschlossenen Parkhaus. Die Immobilie in der Paderborner Innenstadt konnte kürzlich Decathlon als neuen Ankermieter gewinnen. Auf dieser Basis soll eine weitergehende, nachhaltige Positionierung erfolgen, um die Vermietungsquote und den Mieterbesatz strategisch zu optimieren. Eine besondere Rolle wird dabei Nahversorgungsangeboten zukommen.

“Die Libori Galerie ist ein sehr reizvolles Center mit viel Potenzial, das wir nun gemeinsam mit allen Stakeholdern konsequent heben wollen. Der Mietvertrag mit Decathlon ist dabei eine sehr gute Ausgangslage für unsere ganzheitliche Centermanagement- und Vermietungs-Strategie. Wir wollen dem Verbraucher klaren Mehrwert und Service-Orientierung bieten und dadurch Umsätze und Frequenzen steigern”, erläutert Marcus Eggers, Geschäftsführer IPH Centermanagement.

Bereits im Januar dieses Jahres hatte IPH Centermanagement das Mandat für die Stachus Passagen in München übernommen. Im März dieses Jahres folgte ein weiteres Neumandat für ein Shopping Center im Rheinland.

Die IPH Centermanagement ist ein Joint Venture zwischen IPH Handelsimmobilien und IC Immobilien Gruppe. Sie ist auf das ganzheitliche Center Management, die strategiekonforme Vermietung und ein effizientes Property Management spezialisiert. Als Deutschlands größter unabhängiger Shopping-Center-Dienstleister vertritt das Unternehmen ausschließlich die Interessen seiner Auftraggeber. Mehr als 170 Experten der IPH Gruppe verfügen dabei über ein tiefes Wissen rund um die Themen “Immobilie”, “Handel” und “Kunde”. Derzeit betreut die IPH Centermanagement rund 20 Handelsimmobilien in ganz Deutschland – von großen Shopping Centern bis hin zu komplexen Fachmarktzentren. Die Leistungserbringung erfolgt dabei bausteinartig und ist an die individuellen Bedürfnisse der Kunden angepasst. Die IPH Centermanagement gehört zum Netzwerk der BBE Handelsberatung.

