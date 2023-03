iPhone Reparatur Bremen

iPhone reparieren lassen in Originalqualität

Like New bietet ab sofort schnelle und zuverlässige Reparaturen für iPhones in Bremen an. Von der Display Reparatur bis hin zum Akkuwechsel, wir bieten eine breite Palette an Reparaturdienstleistungen für das iPhone an.

Unsere erfahrenen Techniker sind in der Lage, das Display und die Glasrückseite Ihres iPhones schnell und professionell zu reparieren. Wir verwenden dabei nur hochwertige Ersatzteile, um sicherzustellen, dass Ihr iPhone nach der Reparatur wie neu aussieht und funktioniert.

Wir bieten auch einen schnellen Akkuwechsel an, um sicherzustellen, dass Sie den ganzen Tag über genügend Akkulaufzeit haben. Wenn Ihre Kamera defekt ist, können wir diese ebenfalls schnell ersetzen, um sicherzustellen, dass Sie weiterhin qualitativ hochwertige Fotos und Videos aufnehmen können.

Durch die Reparatur bei Like New können Sie Zeit und Geld sparen, da wir eine kostengünstige Alternative zum Kauf eines neuen iPhones bieten. Wir arbeiten schnell und professionell, damit Sie Ihr iPhone so schnell wie möglich wieder in den Händen halten können.

Darüber hinaus bieten wir auch eine Garantie auf unsere Reparaturdienstleistungen an, damit Sie sich darauf verlassen können, dass Ihre Reparatur von höchster Qualität ist.

Wenn Sie eine iPhone-Reparatur benötigen, wenden Sie sich an Like New. Wir sind Ihr zuverlässiger Partner für schnelle und professionelle iPhone Reparaturen in Bremen.

Like New ist Experte für die schnelle und professionelle Handy Reparatur in Bremen. Ob iPhone Reparatur in Bremen oder Samsung Reparatur in Bremen: Bei Like New finden Kunden einen kompetenten Ansprechpartner für jegliche Handy- und Laptop Reparatur in Bremen. Mit verschiedenen Reparaturen wie Kamera-, Mikrofon- oder Display Reparatur in Bremen muss das beschädigte Gerät nicht zwingend durch ein neues ersetzt werden. Kunden profitieren bei Like New von der langjährigen Erfahrung des Teams, dem schnellen Service und einer Garantie von bis zu 24 Monaten.

Kontakt

Like New – Handy Reparatur Bremen

Leon Mahr

Schwachhauser Heerstraße 192

28213 Bremen

042149934733



https://like-new.de