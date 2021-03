IPO Konstruktionen übernimmt Vertrieb für sachs products in Norddeutschland

sachs products GmbH verstärkt den Vertrieb in Norddeutschland

Thomas Helpap von IPO Konstruktionen aus Hamburg übernimmt den Vertrieb für Norddeutschland bei der sachs products GmbH. Das in Engen, Baden-Württemberg ansässige Unternehmen ist Hersteller von Handling- und Montagesystemen. Namenhafte Automobilunternehmen gehören genauso zu den Kunden wie die Lebensmittelbranche, Pharma- und Chemieunternehmen sowie Unternehmen des Mittelstandes, kurz alle Hersteller, die eine effektive Produktion im Blick haben. Die, von sachs products entwickelten und produzierten Manipulatoren- und Balancersysteme entlasten die Arbeitnehmer in der Produktion, sichern einen erhöhten Arbeitsschutz und helfen die Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten.

Thomas Helpap bringt mehr als 2 Jahrzehnte Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Fahrzeugindustrie u.a. als Konstruktionsleiter und Vertriebsingenieur mit. “Für eine optimale Effektivität passen wir unsere Handling- und Montagesysteme in der Regel kundenspezifisch an,” erläutert Thomas Helpap und ergänzt: “Wir analysieren die Abläufe in der Produktion und entwickeln dann eine Lösung mit unseren Systemen. Das dazugehörige Lastaufnahmemittel (LAM) wird entsprechend der Aufgabenstellung von sachs products eigens konstruiert. Das Ergebnis wird dem Kunden anschaulich anhand eines 3D Layouts erläutert. Zusätzlich wird eine Gefahrenanalyse erstellt. Damit wird gleichzeitig auch der Arbeitsschutz aktiv unterstützt. Denn nach einer Studie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA) entfallen 22,5% der Krankentage bei gewerblichen Arbeitnehmern auf Muskel- und Skeletterkrankungen. Vielfach unterstützen deshalb staatliche Förderprogramme den Einsatz von Handlingssystemen. Sie sind präziser als ein Kran und deutlich günstiger als ein Roboter.”

MSE Muskel- Skeletterkrankungen und Arbeitsunfähigkeit

MSE sind in Deutschland und international die häufigste Ursache von

-Arbeitsunfähigkeit (AU)

-Schwerbehinderuing

-Eingeschränkter Einsatzfähigkeit im Beruf

-Vorzeitiger Erwerbsunfähigkeit.

MSE verursacht im Jahr rund

-22,5 % aller AU-Tage

-21.380 neue Renten pro jahr durch Minderung der Erwerbsfähigkeit

-17,2 Mrd. EUR Produktionsausfall pro Jahr

-30,5 Mrd. EUR Ausfall an Bruttowertschöpfung pro Jahr

* Quelle: Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit – Berichtsjahr 2017 / BAuA (Hrsg.)

I P O Konstruktionen mit Sitz in Hamburg, bildet die langjährige Erfahrung in allen Bereichen der Produktentwicklung. Von der Konstruktion über die Produktion, bis hin zum Vertrieb des fertigen Produktes ist alles dabei. Durch gute Vernetzung und Kooperationen mit anderen, leistungsstarken Unternehmen aus Bereichen wie beispielsweise Engineering, Produktion, Produktsicherheit und -konformität sowie Anlagen- und Elektrotechnik sind wir in der Lage, unsere Kunden optimal bei der Durchführung ihres Projektes zu unterstützen – und bei Bedarf holen wir weitere Fachleute mit ins Boot. Die Unternehmensbausteine IDEENFINDUNG – PROJEKTIERUNG – OPTIMIERUNG stehen damit auf einem sicheren und bewährten Fundament.

