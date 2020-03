IQunit IT GmbH bietet jetzt Beratungen zur Microsoft Teams Software an

Erfolgreiche Teamarbeit mit der Microsoft Teams Gruppenchat-Software:

Die IQunit IT GmbH stellt ab jetzt auch Beratungsleistungen zur Einrichtung und richtigen Nutzung der Microsoft Teams Gruppenchat-Software. Die Microsoft Teams, soll es Unternehmen ermöglichen, die Dynamik bei der Heimarbeit zu verbessern und Ihr Team auch über die Distanz zum Erfolg zu führen.

Microsoft Teams ermöglicht es, produktive Besprechungen in Form von Videokonferenzen an beliebigen Standorten abzuhalten. Über einen einfachen Klick im Gruppenchat werden alle Teammitglieder zusammengeführt. Die solide Struktur von Microsoft Teams erlaubt die Kommunikation mit bis zu 10.000 Teilnehmern auf einmal – ganz egal, wie weit sie räumlich voneinander entfernt sind.

Online mit mehr persönlichem Touch zu kommunizieren, soll zum Austausch beitragen: Durch den Einsatz von GIFs, Stickern und Emojis in Gruppenchats oder persönlichen Nachrichten kann sich frei ausgetauscht werden und der Spaß im Team aufrecht erhalten werden.

“Gerade in der aktuellen Zeit ist es wichtig, dass man sich mit seinen Kollegen und Angestellten gut austauschen kann. Hier kommt Microsoft Teams ins Spiel.” so Herr Jürgen Mayer, Geschäftsführer der IQunit IT GmbH.

Im Hinblick auf die Umstellung für Unternehmen durch das Corona-Virus, erläutert Mayer: “Teams kann in unserer jetzigen Situation helfen, die eigenen Mitarbeiter vom Homeoffice aus Konferenzen abhalten zu lassen. Es trägt so dazu bei, den Ablauf und die Zusammenarbeit in dieser herausfordernden Zeit maßgeblich zu verbessern.”

Die Home-Office-Lösung mit Teams ermöglicht Unternehmen weitere Vorteile:

Durch Teams halten Sie unkomplizierte Telefonkonferenzen mit Anrufen, Anrufplänen, dem Telefonsystem und Direct Routing – alles in einer einheitlichen Lösung. Durch flexibles telefonieren ist es leicht nachzuvollziehen, wer sich gerade eingewählt hat.

Das Teilen und Bearbeiten von Dateien in Word, Excel und PowerPoint, ermöglicht es nahtlos in Echtzeit zusammenzuarbeiten.

Jürgen Mayer: “Mit der Beratung für eine Microsoft Teams Lösung, möchten wir Unternehmen schnellstmöglich mit dem richtigen Werkzeug für die Arbeit im Home-Office ausstatten.”

In der Beratung zeigt die IQunit IT GmbH Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche auf und geht auf die individuellen Anforderungen des Unternehmens ein. Das Themenspektrum der Beratung umfasst: Kommunikation mit Microsoft Teams, Arbeitsorganisation in Teams, Security & Compliance, Microsoft Teams und Sharepoint, MS Teams internal, PowerShell & MS Teams, MS Teams und Apps.

Die Firma bietet via Webinar auch Best Practices zum Thema Home-Office an. Nicht nur die Umsetzung der technischen Seite, sondern auch die Management-Komponente wird über die Webinare nähergebracht. Unternehmen sollen unterstützt werden, das verteilte Arbeiten souverän zu meistern.

Die IQunit IT GmbH ist ein Unternehmen für IT-Training und IT-Consulting. Die Firma wurde Anfang 2019 gegründet und besteht aus einem Stab an Senior-Experten/Freiberuflern, sowie ehemaligen freien Mitarbeitern mit Erfahrung im Unternehmensumfeld.

Die IT-Schulungen der IQunit IT GmbH richten sich an Unternehmen und Fachkräfte aus dem IT-Bereich. Vermittelt wird relevantes Know-how zu wichtigen Themen der IT – die Kurse gestalten sich intensiv und praxisnah. So wird das wichtige implizite Praxiswissen in der IT greifbar gemacht und kann durch die strukturierten Inhalte direkt im eigenen Unternehmen aufgegriffen und eingesetzt werden.

