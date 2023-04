Irena Markovic: Immobilien erzählen Geschichten

Irena Markovic über den Reiz der Immobilienbranche

Eigentlich bringt man den Namen Irena Markovic in Österreich vor allem mit der Wiener Glamourwelt in Verbindung. Mit ihrer Eventplattform „Scandalous“ hat die gebürtige Serbin nämlich vor Jahren einen Tummelplatz für Menschen aus verschiedenen Bereichen der Society, Wirtschaft, Kultur, Diplomatie, Politik und Sport geschaffen, die auf exklusiven Veranstaltungen die Möglichkeit erhalten, sich untereinander auszutauschen und neue Projekte zu entwickeln. Seit 2016 ist Irena Markovic allerdings auch Inhaberin einer Immobilienkanzlei. Und in diesem Bereich nicht minder erfolgreich.

Inhalt:

– Jede Immobilie hat eine Geschichte zu erzählen

– Diskretion und Vertrauen sind das oberste Gebot

– Ein breites Portfolio für jeden Geschmack

– Die Immobilienbranche bleibt ein lohnendes Geschäft

JEDE IMMOBILIE HAT EINE GESCHICHTE ZU ERZÄHLEN

Obwohl Irena Markovic bereits 2009 in die Immobilienbranche eingestiegen ist, bringt dieser Geschäftsbereich sie nach wie vor immer wieder zum Staunen. Für sie hat jedes Objekt eine eigene Geschichte zu erzählen, was sich in der Atmosphäre der Liegenschaften widerspiegelt. Den passenden Neu-Eigentümer für ein Objekt zu finden, macht für die Immobilienexpertin einen großen Reiz ihres Business aus. Darüber hinaus liegt für Irena Markovic eine große Faszination der Immobilienbranche in den gesetzlichen Rahmenbedingungen, die sich immer wieder verändern und dafür sorgen, dass man selbst als Experte nie auslernt.

DISKRETION UND VERTRAUEN SIND DAS OBERSTE GEBOT

Irena Markovic begibt sich oft für Kunden aus Bereichen der Society, Politik oder Wirtschaft auf die Suche nach passenden Liegenschaften. Dementsprechend legen die Kunden natürlich großen Wert auf Diskretion und Verschwiegenheit. Damit eine Zusammenarbeit funktioniert, stellt Irena Markovic grundsätzlich zunächst eine vertrauensvolle Basis her. Denn als Expertin weiß sie, wie wichtig es dem Kunden ist, einen Immobilienvermittler an der Seite zu haben, der sich in ihn hineinversetzen und seine Wünsche verstehen kann.

EIN BREITES PORTFOLIO FÜR JEDEN GESCHMACK

Irena Markovics Immobilienkanzlei „Lifestyle Properties“ bietet zahlreiche, verschiedene Objekte im Wiener Raum an. Darunter fallen sowohl luxuriöse Apartments und Villen, als auch Gewerbe-Objekte, Geschäftslokale oder Clubs. Für Irena Markovic ist es wichtig, jedem Kunden genau die Liegenschaft bieten zu können, nach der er sucht, ohne dass dabei Kompromisse gemacht werden müssen. Aus diesem Grund ist es wichtig, den Verwendungszweck stets vor der Immobiliensuche festzulegen.

DIE IMMOBILIENBRANCHE BLEIBT EIN LOHNENDES GESCHÄFT

Irena Markovic ist davon überzeugt, dass die Immobilienbranche weiterhin ein lukratives Geschäft bleibt und sich Investitionen in Immobilien auch in den kommenden Jahren immer lohnen werden, da hier eine sehr beliebte Möglichkeit der Altersvorsorge liegt. Wer auf Immobilien als Wertanlagen setzt, sollte ihrer Expertise nach allerdings darauf achten, dass die Liegenschaften stets der aktuellen Nachfrage entsprechen und Entwicklungspotenzial besitzen. Entscheidend für den künftigen Erfolg einer Immobilie sind laut Irena Markovic zum Beispiel die Raumaufteilung eines Objekts, sowie dessen Grundriss, aber auch die Lage und Einbettung in die lokale Infrastruktur.

LIFESTYLE PROPERTIES – ist die schönste Adresse für Immobilien in Wien. LIFESTYLE PROPERTIES nimmt Sie mit auf eine Reise durch die schönsten Objekte in Wien, privat und beruflich.

Firmenkontakt

IM LIFESTYLE PROPERTIES e.U.

Irena Markovic

Stock-im-Eisen-Platz 3/26

1010 Wien

+43 1 512 14 84

+43 1 512 14 84



http://www.lifestyle-properties.at

Pressekontakt

IM LIFESTYLE PROPERTIES e.U.

Irena Markovic

Stock-im-Eisen-Platz 3/26

1010 Wien

+43 1 512 14 84

+43 1 512 14 84



http://www.lifestyle-properties.at

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.