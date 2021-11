IT-Champions 2021: NTT DATA Group hat den besten Ruf aller SAP-Berater

Bielefeld, 4. November 2021 – Die NTT DATA Group ist der SAP-Berater, dem in Deutschland die meisten Anwender vertrauen. Dieses Ergebnis bringt eine gerade veröffentliche Social-Listening-Analyse des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung und der IT-Fachzeitschrift Computerwoche.

Die Marktforscher haben von Oktober 2020 bis Ende September 2021 in einer Social-Media-Analyse die Anwenderreputation von mehr als 100 SAP-Beratern analysiert. Dafür haben sie insgesamt 5,9 Millionen Erwähnungen der SAP-Berater in Online-Quellen ausgewertet. Die NTT DATA Group erzielte mit 100 Punkten den Spitzenwert aller SAP-Consultants. Die auf Customer Relationship Management und Digital Experience Management spezialisierte NTT-DATA Business Solutions-Tochter Sybit kam auf 64.2 Punkte.

NTT DATA Business Solutions hat bereits im vergangenen Jahr den ersten Platz belegt, damals noch unter dem Namen itelligence. “Das erneute Spitzenergebnis in diesem Ranking zeigt, welches hohe Ansehen unsere Berater im Markt genießen”, betont Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions. “Die Umbenennung von itelligence in NTT DATA Business Solutions war ein voller Erfolg. Diese positive Wahrnehmung der Anwender bildet eine gute Basis für die anstehenden Projekte der Migration auf SAP S/4HANA und der digitalen Transformation von Prozessen und Geschäftsmodellen.”

Das Ranking erfolgte in einem mehrstufigen Verfahren vor. Zunächst sammelten die Analysten sämtliche Texte mit relevanten Suchbegriffen aus Millionen Webseiten in einer Datenbank. Mit Künstlicher Intelligenz wurden die Textfragmente auf Unternehmensnennung und Tonalität untersucht. Die Analyse der Performance beruhte auf der Bewertung von Produkt und Service, Innovation, Nachhaltigkeit und Preis-Leistung. Die Differenz aus positiven und negativen Nennungen wurde durch die Gesamtzahl der Nennungen geteilt, anschließend wurden beide Werte zu einem ersten Punktwert verrechnet. Die so gewichtete Punktzahl wurde zu einer Gesamtpunktzahl für jedes Unternehmen zusammengefasst und für die gesamte Branche normiert. Das beste Unternehmen bildet mit 100 Punkten den Benchmark der Branche, die Wettbewerber werden anhand ihres Punktwerts abgetragen. Eine Auszeichnung als IT-Champion erhalten diejenigen Unternehmen, die in der Gesamtwertung mindestens 60 Punkte erreichen.

NTT DATA Business Solutions entwirft, implementiert, verwaltet und erweitert SAP-Lösungen kontinuierlich, damit Unternehmen und deren Mitarbeiter sie optimal nutzen können. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen.

Als Teil der NTT DATA Gruppe und mit engen Beziehungen zu SAP und anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt rund 11.000 Menschen in 30 Ländern.

