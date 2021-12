IT-Dienstleister xalution zählt erneut zu Deutschlands Top-Arbeitgebern Mittelstand

Mit Purpose Driven Leadership zum dritten Mal in Folge auf dem Siegerpodest

Nürnberg, den 9.12.2021 – Hattrick für die xalution group GmbH ( www.xalution.com ), Anbieter von Beratungs- und IT-Dienstleistungen im Business-Software Umfeld: mit einer Weiterempfehlungsrate von 100 Prozent zählen die Nürnberger laut FOCUS Business und der Arbeitgeberbewertungsplattform kununu.com bereits zum dritten Mal in Folge zu Deutschlands Top-Arbeitgebern Mittelstand.

„Fokussiert und modern – Oberliga“ – so beschreibt ein Mitarbeiter den xalution Spirit auf der Internetseite auf kununu. Und weiter: „Das Gesamtpaket ist sehr gut und das Vorgesetztenverhalten spitze: menschlich und motivierend“. Insgesamt liegt die Mitarbeiterzufriedenheit bei xalution um gut ein Viertel über dem Branchendurchschnitt im Bereich Unternehmensberatung. Damit erhält xalution auch das kununu Top-Company-Siegel 2022 und zählt zu den 5 Prozent der beliebtesten Arbeitgeber auf der Plattform.

Interner Verhaltenskodex als Grundlage für unternehmerischen Erfolg

Für das Arbeitgeber-Ranking waren zuvor gut 950.000 Unternehmen und deren Bewertung durch Arbeitnehmer auf Kununu analysiert worden. Die xalution Gründer Eike Fischer und Tobias Endl freuen sich über das Ergebnis sehr und sehen damit die Philosophie bestätigt, die das Unternehmen von Anfang an geprägt hat: Purpose Driven Leadership. Bei xalution bedeutet das: sachorientierte Entscheidungen, die einem internen Verhaltenskodex folgen. Dieser umfasst unter anderem Integrität, Glaubwürdigkeit, Teamgeist, Zuvorkommenheit sowie Qualität und Kompetenz.

Dazu Tobias Endl: „Wir verzichten seit jeher bewusst auf traditionelle Organisationsmodelle. Das hat zur Folge, dass jeder, der etwas zu einem Projekt beitragen kann, auch gehört wird. Partnerschaftliches Arbeiten auf Augenhöhe steht im Fokus. Davon profitieren alle: die beteiligten Mitarbeiter, unsere Kunden und natürlich unser Unternehmen als Ganzes“.

Damit dieser Kurs trotz des unternehmerischen Wachstums von rund 15 Prozent im vergangenen Jahr weiterverfolgt werden kann, startete xalution ein Projekt zur Weiterentwicklung der internen Organisationsprozesse. Begleitet wird diese durch einen externen Experten sowie durch ausgewählte Mitarbeiter, die für das gesamte Team sprechen sollen.

Dazu Endl weiter: „Unser Codex bildet dabei weiterhin die Basis. Denn wir glauben, dass er einen ganz wesentlichen Beitrag zu unserem Erfolg leistet. Er ist quasi unsere DNA“. Erste Forschungserkenntnisse hätten diesen Zusammenhang zwischen einem starken Shared Purpose und ganzheitlichem Unternehmenserfolg bereits belegt.*

*Quelle: https://leadershipgarage.de/2021/purpose-driven-leadership-in-der-praxis

Die xalution group GmbH implementiert erfolgreich Branchenlösungen für Microsoft Dynamics 365 für Unternehmen in der Sport- und Modebranche, sowie im Public- und Health Sektor. Unser internationales Team mit rund 100 Beratern, Entwicklern und Datenbankspezialisten kann unsere Leistungen in mehr als 10 Sprachen erbringen. Als zertifizierter Microsoft Gold Partner bieten wir unseren Kunden das gesamte leistungsfähige Microsoft-Produktportfolio und die damit verbundenen Dienstleistungen. Zum Kern unserer Leistungen gehören die Optimierung von Geschäftsprozessen, der möglichst effiziente Einsatz von Unternehmenssoftware und Digitalisierungsprojekten. Mit langjähriger Erfahrung in internationalen Projekten mit komplexen organisatorischen Herausforderungen bieten wir unseren Kunden stabile und zuverlässige Lösungen.

