IT-Mittelstandsallianz wächst auf über 2.500 Unternehmen – JARO Institut wird assoziiertes Mitglied des BITMi

-Das JARO Institut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung e.V. assoziiert sich mit dem Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi).

-Die IT-Mittelstandsallianz wächst damit auf über 2.500 Unternehmen.

-Zusammen setzen sich die Vereine für eine nachhaltige Digitalisierung ein.

Zum März ist das JARO Institut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung e.V. als assoziiertes Mitglied in den Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi) eingetreten. Damit wächst die Allianz des IT-Mittelstands weiter: Der BITMi vertritt nun über 2.500 mittelständische IT-Unternehmen. Mit dieser neuen Kooperation bündeln JARO und BITMi ihre Kompetenzen für eine nachhaltige Digitalisierung.

„Das Zusammenspiel von Nachhaltigkeit und Digitalisierung ist in den vergangenen Jahren zu einem Fokusthema des BITMi geworden. Daher freuen wir uns sehr, mit dem JARO Institut einen Partner mit wertvoller Expertise gewonnen zu haben. Gemeinsam wollen wir nicht nur daran arbeiten, die Digitalisierung nachhaltig zu gestalten, sondern vor allem ihr großes Potenzial für die Nachhaltigkeit und den Klimaschutz zu nutzen“, sagt Nele Kammlott, Vizepräsidentin des BITMi.

„Digitalisierung ist notwendig für die Handhabung der vor uns liegenden komplexen Aufgaben und für die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele. Wir müssen diese jedoch mit Bedacht und nicht um jeden Preis voranbringen, um sicherzustellen, dass sie nicht selber zu einem Problem für die Nachhaltigkeit wird“, erklärt Steffi Kirchberger, Mitgründerin des JARO Institut und Geschäftsführerin der JARO Services GmbH. „Die IT-Branche muss die Aufgabe lösen, IT nicht nur für die Nachhaltigkeit, sondern nachhaltige IT für die Nachhaltigkeit zu entwickeln. Dazu braucht es Know-How Aufbau und die Umsetzung in den relevanten Entwicklungsprozessen.“ Kirchberger wird im BITMi aktiv in der Fachgruppe Nachhaltigkeit und Digitalisierung mitarbeiten sowie im Präsidium mitwirken. Als erfahrene IT-Projektleiterin wird sie ihr Wissen zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung für den BITMi einbringen.

Das JARO Institut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung e.V. freut sich, ein assoziiertes Mitglied des BITMi zu sein. JARO will erreichen, dass nachhaltiges Handeln in Wirtschaft, Verwaltung und Organisationen aller Art zum Standard wird. Dafür vermittelt das Institut relevantes Wissen, verbindet Menschen und Organisationen und arbeitet mit ihnen aktiv an der Umsetzung der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele. Themenschwerpunkte des Instituts sind die nachhaltige Beschaffung sowie die nachhaltige Digitalisierung.

Der Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi) vertritt über 2.500 IT-Unternehmen und ist damit der größte IT-Fachverband für ausschließlich mittelständische Interessen in Deutschland.

