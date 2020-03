IT-Sicherheit aus Taiwan für das Internet der Dinge

Taipei, 19.03.2020

Das Corona-Virus grassiert und gefährdet die Gesundheit von Millionen Menschen – und indirekt auch die IT-Sicherheit. Denn viele Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter derzeit ins Home-Office. Aber dort sind Computer, Router und andere Geräte weniger geschützt als innerhalb der Mauern des Arbeitgebers. Wie gefährdet unsere IT-Infrastruktur ist, zeigen diese Zahlen: In einer weltweiten Umfrage mit 1.300 Unternehmen hat CrowdStrike 2018 festgestellt, dass zwei Drittel der Firmen Angriffe mit einem durchschnittlichen finanziellen Verlust von über 1,1 Millionen US-Dollar erlebt haben. Cybersicherheit ist daher zu einem Schlüsselfaktor für einen stabilen Geschäftsbetrieb geworden, besonders mit dem Internet der Dinge, das ganze Lieferketten vernetzt.

Das gilt auch für Taiwan. Nach den Statistiken des Industrial Technology Research Institute stiegen Taiwans Umsätze für Cybersicherheit im Jahr 2019 um 12,3 % auf 1,48 Milliarden Euro im Vergleich zum Jahr davor. Gründe sind der Anstieg der Exporte von Netzwerkhardware sowie die inländische Nachfrage nach Dienstleistungen für Cybersicherheit, die sich ungefähr die Waage halten. Die Exporte für Produkte zur Netzwerksicherheit (Firewalls, UTM- und Netzwerksicherheits-Hardwareplattformen), Schutz von Backend- und Mobilgeräten (Fingerabdruck-Identifikations-Chips, TPM-Module) und IoT-Sicherheit (Gateways) betrugen rund 740 Millionen Euro. Die höheren Umsätze bei Netzwerktechnik und Dienstleistungen zeigen, dass das weltweite Bewusstsein für Cybersicherheit zunimmt.

Einige der führenden taiwanesischen Marken für Cybersicherheit sind ZYXEL, VIVOTEK und Edgecore, die alle in diesem Jahr den Taiwan Excellence Award gewonnen haben. AiShield von ZYXEL identifiziert alle angeschlossenen Geräte und verhindert so die Infektion mit Malware sowie Phishing und Hacker-Angriffe. VIVOTEK verringert Cyberrisiken in IP-Überwachungsnetzwerken. Die Lösung umfasst Netzwerkkamera, Netzwerk-Videorekorder und Back-End-Videoverwaltungssoftware. Und Edgecore Networks bietet einen leistungsstarken Managed Switch mit erweiterten Cyber-Sicherheitsfunktionen.

Über Taiwan Excellence

Taiwan Excellence zeichnet innovative Produkte aus Taiwan aus, die einen Mehrwert für Anwender weltweit bieten. Bewertet werden Aspekte wie Design, Qualität, Marketing, taiwanesische Forschung & Entwicklung sowie Fertigung. Das 1992 vom Wirtschaftsministerium (MOEA), R.O.C., initiierte Label für Taiwan Excellence wird von 102 Ländern anerkannt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.taiwanexcellence.de oder www.taiwanexcellence.org/en

Über das Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)

Das Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) wurde 1970 gegründet, um taiwanesische Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Geschäfte auf dem Weltmarkt zu unterstützen. In den letzten 40 Jahren hat es eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der taiwanesischen Wirtschaft gespielt. TAITRA wird von der Regierung und den Industrieverbänden gemeinsam gefördert und wird von der internationalen Geschäftswelt als Business Gateway zu Taiwan angesehen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.taitra.org.tw oder http://www.taiwantrade.com.tw

