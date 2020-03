IT-Spezialist Avenga präsentiert wegweisenden Ansatz für digitale Transformation

Köln, den 24. März 2020 – Avenga, Deutschlands führender IT-Spezialist für die Beratung und Umsetzung der digitalen Transformation in komplexen Organisationen, hat seine Fusionierung aus vier ehemals eigenständigen Firmen erfolgreich abgeschlossen. Die 2.500 Mitarbeiter des Unternehmens decken sämtliche Leistungen entlang der digitalen Wertschöpfungskette ab. Mit ihrem auf Kundenzufriedenheit und Schnelligkeit ausgerichteten Ansatz schaffen sie die notwendigen Voraussetzungen, damit Geschäftspartner ihre Marktposition durch attraktive Online-Angebote stärken, sich Wettbewerbsvorteile sichern und komplett neue Geschäftsfelder erschließen können. Fundiertes Know-how aus über 20 Jahren Erfahrung, ein jederzeit bedarfsgerecht anpassbarer Personaleinsatz sowie von Avenga entwickelte und in der Praxis bewährte Softwarelösungen ermöglichen es, auch schwierige Digitalisierungsprojekte mit erstaunlich hoher Geschwindigkeit erfolgreich zu realisieren.

Der digitale Wandel bereitet der deutschen Wirtschaft noch immer erhebliche Probleme. Das zeigt das ernüchternde Ergebnis einer im Januar veröffentlichten Bitkom-Studie. Eine deutliche Mehrheit (58 Prozent) der befragten Geschäftsführer und Vorstände gab demnach an, dass ihr Unternehmen in Sachen Digitalisierung ein Nachzügler sei. Dem aktuellen Future IT Report 2020 zufolge herrscht bei diesem Thema speziell im Hinblick auf die Kundenzufriedenheit eine erhebliche Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Der Grund: Oftmals erreicht die Digitalisierung in Unternehmen nicht die typischen Kundenschnittstellen wie Apps oder Websites.

Radikale Nutzerfokussierung + Geschwindigkeit = Hohe Kundenzufriedenheit

Da die Akzeptanz durch die Target Audience der Schlüssel zum Erfolg einer jeden Anwendung, jedes Produkts und jedes Online-Dienstes ist, spielt die Customer Experience bei Avenga schon in der Strategieentwicklung eine herausragende Rolle. Geschäftspartner und Endkunden profitieren dabei insbesondere von Avengas Frontend-Kompetenz, die durch ihre Kombination aus Beratung, Design und Implementierung mit allen Standard-Frameworks im europäischen Markt einmalig ist. Charakteristisch für sämtliche Digitalisierungsprojekte ist der unbedingte Fokus auf die späteren Anwender. Dementsprechend werden im Projektverlauf sämtliche Lösungsansätze konsequent aus dem Blickwinkel des Kunden betrachtet und in iterativen Verfahren mit möglichst frühzeitigen und regelmäßigen Anwendertests entwickelt. So wird sichergestellt, dass die fertigen Produkte tatsächlich optimal auf die Bedürfnisse der späteren Nutzer zugeschnitten sind.

Die technischen Voraussetzungen hierfür schaffen von Avenga entwickelte Werkzeuge wie couper.io, eine Lösung für die Trennung von Frontend und Backend. Durch ihren Einsatz können die auf Sicherheit und Stabilität ausgerichteten Systeme unangetastet bleiben, während sich gleichzeitig kundenfreundliche Interfaces flexibel entwickeln lassen. Eine weiteres Avenga-Tool ist beispielsweise die Content-Delivery-Network-Plattform wao.io, die eine schnelle und sichere Bereitstellung von Websites unterstützt. Abgerundet wird das umfangreiche Digitalisierungsportfolio des IT-Spezialisten durch die Konfiguration und Implementierung von Standard-Softwares sowie die komplette Neuentwicklung von Individual-Lösungen mit Java, .net, PHP und nodeJS.

Freie Auswahl zwischen Komplettbetreuung und gezieltem Support

Abhängig vom jeweiligen Bedarf können Unternehmen wählen, in welchem Umfang sie von Avengas weitreichendem Angebot Gebrauch machen möchten. Zu den verfügbaren Leistungen gehören:

-Strategie: Avenga nutzt fundierte Kenntnisse hinsichtlich verschiedener Märkte und Branchen, um relevante Strategien, Roadmaps und Technologien so aufeinander abzustimmen, dass Geschäftspartner maximal profitieren.

-Customer Experience: Durch die Entwicklung maßgeschneiderter, nutzerzentrierter Lösungen, sorgt Avenga bei Geschäftspartnern für eine zufriedene und treue Kundschaft sowie höhere Conversion Rates.

-Entwicklung und Implementierung: Mit Know-how und Branchenerfahrung setzt Avenga Maßstäbe bei der Entwicklung schneller und innovativer Lösungen. Manpower kann in Projekten jederzeit durch flexible Personalverteilung erhöht werden.

-Managed Services: Ob On-Premises-Hosting oder Cloud-basierte Komplettlösungen – von Avenga gehostete Software bleibt stets sicher, aktuell und flexibel.

Stimmen zu Avenga

“Avenga hat uns bereits bei einer Vielzahl von erfolgreich abgeschlossenen Projekten zur digitalen Transformation unseres Unternehmens unterstützt. Überzeugt hat uns Avenga mit der schnellen und effizienten Umsetzung von Ideen. Wir freuen uns deshalb darauf, die partnerschaftliche Zusammenarbeit weiter zu intensivieren.”, sagt Fabian Van Lancker, Head of Customer Processes & BI Swiss Life.

“Als “One-Stop-Shop” bieten wir unseren Kunden sämtliche Leistungen und Werkzeuge, die sie für ihren Erfolg in der digitalen Welt benötigen – angefangen bei der Entwicklung von digitalen Strategien bis hin zu Managed Services, die sowohl aus der Cloud bezogen, aber auch On-Premises oder auf Avenga-Servern in Deutschland sicher gehostet werden können. Hinzu kommt unser Pool an Experten, die flexibel eingesetzt werden können, um Projekte mit ihrem Know-how und ihrer Arbeitskraft zu unterstützen. So können Unternehmen jederzeit dynamisch auf sich ändernde Kundenwünsche und Marktentwicklungen reagieren und langfristig wettbewerbsfähig bleiben.”, so Jan Webering, CEO von Avenga.

Die Avenga Germany GmbH verantwortet die Geschäftstätigkeit des internationalen IT-Unternehmens Avenga in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Am Hauptsitz Köln und den Standorten Berlin sowie Frankfurt am Main sind rund 170 Mitarbeiter beschäftigt. Weltweit verfügt Avenga über 2.500 Fachkräfte an 19 Standorten in Europa, Asien und den USA. Mit Projekten entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette von der Strategie bis zur Umsetzung von Software-, User-Experience- und IT-Lösungen inklusive Hosting und Betrieb begleitet Avenga Konzerne und große Mittelständler bei der digitalen Transformation. Darauf vertrauen mehr als 350 Kunden aus Pharma- und Gesundheitswesen, Immobilien- und Automobilbranche, Finanz- und Versicherungswirtschaft sowie Medien und Handel.

Kontakt

Avenga Germany GmbH

Christian Brand

Bahnhofsvorplatz 1

50667 Köln

+49 221 84630460

christian.brand@avenga.com

http://www.avenga.com