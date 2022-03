IT-Unternehmen TIMOCOM erarbeitet mit Mitarbeitenden eine stimmige Unternehmenskultur

Gemeinsam die Zukunft gestalten

Zufriedene Mitarbeitende und eine ausgewogene Work-Life-Balance gehören von Beginn an zur Philosophie des erfolgreichen mittelständischen FreightTech-Unternehmens TIMOCOM. Um den Bedürfnissen der mehr als 500 Mitarbeitenden auch zukünftig gerecht zu werden und zu identifizieren, in welchen Bereichen als Unternehmen umgedacht werden muss, um mittel- und langfristig erfolgreich zu sein, wurde auf Basis des Mitarbeiterfeedbacks ein IST-Stand ermittelt und erstmalig eine Unternehmenskultur festgeschrieben. Daraus sind sechs Kernwerte entstanden, die nun die Basis der Zusammenarbeit bei TIMOCOM bilden und den Weg in die Zukunft ebnen.

Entwicklung einer neuen Unternehmenskultur bei TIMOCOM

Der IT- und Datenspezialist für die europäische Logistikbranche legt seit 1997 großen Wert darauf, dass sich alle Mitarbeitenden nicht nur entfalten können, sondern jederzeit wohlfühlen. Gemeinsame Überzeugungen sind dabei die Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Um den Veränderungen der Arbeitswelt gerecht zu werden, entwickelte TIMOCOM im Jahr 2021 die vorherrschende Kultur weiter. Hierbei wurden alle Fachbereiche und Standorte einbezogen, um Kernwerte zu entwickeln, mit denen sich alle Mitarbeitenden identifizieren können.

Die Workshops und Interviews begannen mit einer kritischen Hinterfragung des Status Quo. Verbesserungspotenziale wurden dabei ebenso identifiziert wie positive Entwicklungen, die auch in Zukunft beibehalten werden sollen. Als Resultat dieses Prozesses präsentiert TIMOCOM sechs Kernwerte, die als gemeinsamer Nenner die Zusammenarbeit stärken und bestimmen sollen, wie das Unternehmen weiterhin langfristig erfolgreich agieren sowie innovativ und wettbewerbsfähig bleiben kann. TIMOCOM sieht dabei eine direkte Verbindung zwischen der Firmenkultur und der Strategie des modernen, innovativen Unternehmens. Die sechs Kernwerte können somit als Stabilitätsanker im täglichen Miteinander über alle Positionen hinweg verstanden werden.

Die sechs Kernwerte von TIMOCOM

Um der internationalen Ausrichtung und der Innovationskraft des Unternehmens TIMOCOM gerecht zu werden, beginnt jeder Wert mit einer prägnanten, englischen Handlungsaufforderung. Ein kurzer Satz fasst die Kernaussage zusammen und rückt den Teamgeist in den Fokus. Folgende Werte repräsentieren in Zukunft TIMOCOM:

1. Do it – Wir sind Macher mit Innovationskraft

Mit dem ersten Unternehmenswert betont TIMOCOM den eigenen Fortschrittsgedanken und den Fokus auf ein agiles Mindset. TIMOCOM konzentriert sich auf lösungsorientierte Ansätze sowohl in der Arbeit im Team als auch in der Kooperation mit Kunden.

2. Focus customers – Wir sind Kundenversteher mit Lösungskompetenz

Die Zentrierung auf die Bedürfnisse der Kunden in der Logistik steht bei TIMOCOM im Vordergrund. Umfassende Kenntnisse der Branche ermöglichen dabei eine Kommunikation auf Augenhöhe.

3. Take responsibility – Wir sind Entscheider mit Ergebnisorientierung

Bei TIMOCOM erfolgen alle Entscheidungen anhand fundierter Erkenntnisse. Jeder Einzelne übernimmt Verantwortung und trägt so zum Unternehmenserfolg bei.

4. Keep growing – Wir sind Entwickler mit Wachstum

Ehrgeizige Ziele können nur über eine beständige Weiterentwicklung erreicht werden. Um den Fortschritt jedes Einzelnen zu ermöglichen, setzt TIMOCOM auf eine offene Fehlerkultur und die Weitergabe von Wissen.

5. Work together – Wir sind Teamplayer mit Verständnis

Ein erfolgreiches Team setzt sich aus individuellen Stärken zusammen. Über gegenseitiges Vertrauen und einen ehrlichen Austausch können gemeinsame Ziele erreicht werden.

6. Stay human – Wir sind Menschen mit Wertschätzung

Ein menschliches Miteinander prägt den Arbeitsalltag bei TIMOCOM. Unterschiedliche Meinungen sollen nicht nur akzeptiert, sondern als Möglichkeit verstanden werden, die eigene Perspektive zu erweitern.

Ein weiterer Schritt Richtung Zukunft

Mit den überarbeiteten Kernwerten richtet TIMOCOM den Fokus weiter auf die Zukunft und festigt seine Position als moderner Arbeitgeber sowie innovatives und erfolgreiches Unternehmen. Die Erarbeitung und Vereinbarung gemeinsamer Werte soll auch Kunden signalisieren: Mit TIMOCOM entscheiden Sie sich für ein starkes Team.

Seit 1997 setzt sich das IT-Unternehmen TIMOCOM für eine Welt ohne logistische Herausforderungen ein. Dafür hat es das erste Smart Logistics System in Europa entwickelt, über das täglich bis zu 800.000 internationale Fracht- und Laderaumangebote eingestellt und verarbeitet werden. Das Familienunternehmen bietet innovative New Work Modelle und sorgt damit für moderne Arbeitsbedingungen für seine mehr als 500 Mitarbeitenden.

Kontakt

TIMOCOM GmbH

Beate Hövel

Timocom Platz 1

40699 Erkrath

0211 88 26 88 4002

0211 88 26 10 00

presse@timocom.com

https://www.timocom.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.