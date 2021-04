ITandFactory kündigt die erste Visio P&ID Designer Conference an

Exklusive Einblicke in die innovative Lösung für Prozessingenieure auf der Basis von Microsoft Visio

Am 18. Mai 2021 veranstaltet ITandFactory die erste Visio P&ID Designer Conference (VDC 2021), um exklusive Einblicke in die Arbeit mit der Engineering Software zu geben. Die Veranstaltung richtet sich an Vertriebs- und Prozessingenieure in der DACH-Region, die an den Möglichkeiten eines digitalen Tools für die Erstellung von PFDs und P&IDs interessiert sind.

“Wir freuen uns auf ein vielseitiges Programm, dass wir gemeinsam mit Kunden und Partnern rund zusammengestellt haben. Unter anderem wird unser Partner Microsoft präsentieren”, sagt Ajit Joshi, Geschäftsführer von ITandFactory. “Das einfach zu bedienende und kostengünstige Tool hat weltweit ein rasantes Wachstum erlebt. Ein Mehrwert ist sicherlich die Kombination der in der Praxis erprobten CADISON-Technologie mit Microsofts Visio.”

“Viele der gängigen Engineering-Lösungen basieren auf einer CAD-Plattform. Diese sind schwieriger zu erlernen, komplex in der Anwendung und oftmals hochpreisig. Viele Vertriebs- und Prozessingenieure, die P&IDs erstellen, sind mit den CAD-Systemen nicht vertraut und empfinden ihre Anwendung als komplex und umständlich”, so Joshi weiter.

Der Visio PID Designer ist eine kostengünstige, automatisierte und einfach zu bedienende Alternative für die Prozessindustrie. Vor allem die Erstellung von intelligenten PIDs und PFDs wird damit vereinfacht und beschleunigt. Die objektorientierte Technologie und die intelligenten und automatischen Funktionen verbessern die Produktivität für Prozessdesigner erheblich – ein wichtiger Aspekt vor dem Hintergrund des steigenden Wettbewerbs in der Anlagenplanung.

Thematische Schwerpunkte und Highlights der Konferenz sind:

-Aktuelle Trends in der Prozessindustrie

-Digitalisierung in der Verfahrenstechnik

-Erstellung smarter und intelligenter PFDs/P&IDs

-Erweiterungen der Visio-Plattform mit Einzelplatz- und Netzwerkversion

-Präsentation von Microsoft – den Entwicklern der Visio-Plattform.

Neben Live-Demonstrationen der Experten von ITandFactory sowie Präsentationen von Kunden soll ein Erfahrungsaustausch zwischen Branchenexperten und Anwendern ermöglicht werden.

Visio P&ID Conference 2021

Datum: 18. Mai 2021

Uhrzeit: 09:00 – 13:00 Uhr CET

Für Anmeldungen besuchen Sie bitte:

Anmeldung / Registrierung

Kontakt in Deutschland:

Michael Brückner

ITandFactory GmbH

Telefon: +49 6196 93490-42

E-Mail: michael.brueckner@itandfactory.com

Kontakt in Österreich / Schweiz:

Ralf Lehmann

ITandFactory AG

Telefon: +41 61 833-3050

E-Mail: ralf.lehmann@itandfactory.com

Die ITandFactory GmbH – eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Neilsoft Private Ltd. – ist einer der führenden Anbieter von Komplettlösungen für die verarbeitende Industrie, die auf innovativen Technologien basieren.

Firmenkontakt

ITandFactory GmbH

Michael Brückner

Auf der Krautweide 32

65812 Bad Soden

+49 6196 93490-42

michael.brueckner@itandfactory.com

https://visiopid.com/de/

Pressekontakt

M-GO Communications

Margot Goerzel

Königsteiner Weg 11

65835 Liederbach

06196/653211

margot.goerzel@mgo-communications.de

http://www.mgo-communications.de

Bildquelle: ITandFactory