itelligence präsentiert eigenes innovatives Portfolio in neuem globalen AddStore

itelligence AddStore Deutschland – mit Chatbot-, KI-, Avatar- und Cloud-Angeboten

Bielefeld, 26. November 2020 – Die itelligence | NTT DATA Business Solutions AG hat ihren itelligence-AddStore weltweit relauncht und auf eine zukunftsweisende SAP Commerce-Plattform übertragen. Auf der neuen Plattform wird nun die umfangreiche Palette der itelligence-Angebote von selbstentwickelten itelligence Software-Lösungen und den itelligence Add-Ons für SAP-Lösungen bis hin zu paketierten Lösungen, Cloud Services und innovativen Workshops einheitlich und übersichtlich dargestellt.

Der neue itelligence-AddStore erleichtert die Suche und bietet eine schnellere Kontaktaufnahme zu den jeweiligen Experten bei Detail-Fragen an. Die gesamte digitale Customer Journey soll so deutlich vereinfacht werden.

Ayca Icingir, Geschäftsleitung Innovation & Portfolio Management beim international erfolgreichen SAP-Partner itelligence | NTT DATA Business Solutions. “Der Relaunch ist die konsequente Fortsetzung unserer digitalen Transformation. Wir bieten unseren Kunden ein neues digitales Erlebnis im AddStore, was die Navigation und die Suche wesentlich einfacher und smarter gestaltet und die Kontaktaufnahme schneller und gezielter ermöglicht.”

76 verschiedene Angebote werden über alle derzeit 19 länderspezifischen AddStores hinweg in insgesamt 395 spezifischen Produkt-Detailseiten gelistet. Zum Relaunch gehört ein ausgeklügeltes, responsives Design, so dass die Angebote des Stores von den unterschiedlichsten Endgeräten aus erreichbar sind.

Innovatives und länderübergreifendes Angebot

Zum Start in Deutschland legt der neue Store seinen Schwerpunkt auf itelligence-Eigenlösungen, die sich auf globaler und lokaler Ebene bereits bestens bewährt haben und von Kunden empfohlen werden.

Ayca Icingir unterstreicht die Bedeutung der neuen Marktanforderungen für SAP-Beratungshäuser, die ihre Kunden auf dem Weg zur effektiven Digitalisierung begleiten: “Das Portfolio im neuen AddStore umfasst jetzt Innovationstechnologien wie künstliche Intelligenz (KI), Internet of Things (IoT), Robotic Process Automation (RPA), Chatbots, Augmented Reality und digitale Avatare. So haben wir beispielsweise it.mds um eine KI- und RPA-basierte Stammdatenanalyse zur Ermittlung von Richtlinien und Regelwerken erweitert. Ergänzend zu unseren Eigenprodukten bieten wir SAP-paketierte Lösungen und Leistungen sowie Cloud-Services für eine schnelle und effiziente Implementierung.”

Ayca Icingir hebt die Vorteile des Stores hervor, wenn es um den Erfolg von Transformation geht: “Innovative Softwarelösungen und Technologien sind Beschleuniger einer digitalen Transformation. Die Unternehmen müssen herausfinden, wo und wie diese für ihre Business Cases effizient anzuwenden sind, und welchen Business-Mehrwert sie damit erreichen können. Sie müssen die Business Cases identifizieren, die Ziele definieren, ihre eigene Digitalisierungsstrategie festlegen und damit einhergehend eine Roadmap für ihre Reise zur digitalen Transformation entwickeln. Wir begleiten und unterstützen unsere Kunden in vertrauensvoller Zusammenarbeit, stets fokussiert auf ihren Mehrwert. Workshops runden das AddStore-Angebot in den Themenfeldern ab, in denen wir individuelle Analysen der Kundenanforderungen, der Ziele und Schwerpunkte vornehmen, um ganz speziell zugeschnittene Empfehlungen und Angebote abzugeben.”

Globaler Zugang zur neuesten Technologie und neuen Produkten

Das Portfolio im AddStore wurde ergänzt um neue Produkte, paketierte Lösungen wie it.people rapid apply für SAP SuccessFactors, it.booster procurement analytics, eine SAP zertifizierte itelligence Paketlösung, it.sales and operations planning for consumer, basierend auf der Cloud-Lösung SAP Integrated Business Planning (SAP IBP), um nur einige der neuen Highlights im deutschen itelligence-AddStore zu nennen.

Die itelligence AG ist derzeit in 28 Ländern mit Büros und Beratern vor Ort vertreten und bietet ihren Service in Projekten auf globaler Ebene an. Nutzer aus Ländern, in denen itelligence nicht mit einer Niederlassung vertreten ist, oder aus Ländern, die noch keinen eigenen itelligence-AddStore haben, werden auf den globalen itelligence-AddStore weitergeleitet. Bereits jetzt spricht der itelligence-AddStore elf Sprachen.

itelligence

Die itelligence AG verbindet innovative SAP-Software und -Technologien mit Dienstleistungen und eigenen Produkten für die Transformation von IT-Landschaften und Geschäftsprozessen.

Als SAP Global Platinum Partner begleitet itelligence den Mittelstand und Großunternehmen weltweit in allen Phasen der Transformation. Das Leistungsangebot umfasst IT-Strategie- und Transformationsberatung, Softwarebereitstellung, Implementierung, sowie Application Management und Managed Cloud Services. Dabei kombiniert das Unternehmen lokale Präsenz und globale Fähigkeiten mit umfassender Branchenexpertise. itelligence tritt an, um gemeinsam mit dem Kunden Neues zu schaffen und Innovationen durch den IT-Einsatz zu ermöglichen – und dies über alle Geschäftsbereiche des Kunden hinweg. Darauf vertrauen tausende zufriedene Unternehmen, teilweise schon seit der Gründung von itelligence vor 30 Jahren.

Zahlreiche Auszeichnungen durch SAP und führende Analysten belegen, dass itelligence einen wichtigen Beitrag zu Innovation und langfristigem Geschäftserfolg leistet. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin “brand eins” gehört itelligence zu den besten und verlässlichsten Unternehmensberatern in Deutschland. itelligence ist ein Unternehmen der NTT DATA Gruppe und beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 28 Ländern. 2019 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von rund 1,040 Mrd. Euro.

