iTSM Group mit Simulationslabor für ITOM und AIOps

Mit der neuen ITOM-Initiative “HorizonNow” bietet der Digitalisierungsexperte iTSM Group einen praxis- und kundenorientierten Einstieg in IT Operations Management (ITOM) und AIOps auf Basis der ServiceNow Plattform. Kunden lernen die Vorteile von transparenter Infrastruktur, optimierter Nutzung von Cloud-Ressourcen, fortgeschrittener Prozessautomatisierung und einer zukunftsfähigen CMDB (Configuration Management Database) kennen. Durch die Simulation eines realen Umfelds und unter Anleitung von Experten der iTSM Group können die Kunden ITOM auf strategischer und technischer Ebene “Probe fahren”. Durch die Auswahl vorgefertigter und kundenspezifischer Anwendungsfälle erfolgt eine maßgeschneiderte Anpassung.Das Simulationslabor deckt alle Komponenten von ITOM ab: von der automatischen Erkennung der Onsite- und Cloud-Infrastruktur, der Abbildung von IT-Diensten und deren KI-unterstützten Überwachung bis hin zur Cloud Governance. Die Teilnehmer erfahren, worauf es bei einer erfolgreichen ITOM-Einführung ankommt – von der strategischen Planung bis zur praktischen Umsetzung.

Von der Theorie zur Praxis

“Mit HorizonNow wollen wir unseren Kunden einen sauberen, wertschöpfenden und an Best Practices orientierten Weg von der ITOM-Theorie zur Praxis aufzeigen”, kommentiert Fabian Kunzke, AIOps & ITOM Lead bei der iTSM Group. “Ziel unseres Simulationslabors ist es, den gesamten Komplex von ITOM und AIOps zu entwirren und zu erfahren, wie ein Unternehmen mit den Vorteilen von ITOM neu durchstarten kann.”

HorizonNow ist sowohl für Entscheidungsträger und Manager als auch für Technologie-Enthusiasten geeignet und gibt Unternehmen die Möglichkeit, sich ein genaues Bild von ITOM zu machen, bevor sie Investitionen tätigen. Die Simulation beinhaltet reale Szenarien sowie praktische Übungen und ermöglicht eine umfassende Diskussion mit Experten der iTSM Group. Inhalt und Umfang der virtuellen Session können im Vorfeld individuell vereinbart werden. Da HorizonNow auf der ServiceNow-Plattform basiert, sollten die Teilnehmer zusätzlich zu ihrem Interessengebiet mit dieser Umgebung vertraut sein.

Weitere Informationen über HorizonNow sind verfügbar unter https://itsmgroup.com/themen/it-operations-management/horizon-now

Die iTSM Group besteht aus der im Jahr 2000 gegründeten iTSM Consulting GmbH, als Stammgesellschaft, und ihren Tochtergesellschaften, der iTSM-Solutions GmbH, der iTSM Trusted Quality GmbH, der Softpoint Trusted Quality GmbH in Österreich, der Trusted Quality Switzerland GmbH, der Trusted-Quality-srl in Rumänien, der Trusted Quality B.V. in den Niederlanden und der pragmatix GmbH. Alle Einheiten der iTSM Group beherrschen die wesentlichen Wirkungsdimensionen der Digitalisierung und bündeln diese zu einem ganzheitlichen positiven Service-Erlebnis, um die Kundenzufriedenheit zu steigern, eine Differenzierung im Service-Erlebnis zu ermöglichen und Servicekosten zu optimieren. Hauptsitz der iTSM Consulting GmbH ist Bodenheim bei Frankfurt am Main. Die Unternehmensgruppe beschäftigt derzeit mehr als 200 Mitarbeiter und betreut rund 750 Kunden aus Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung.

iTSM Group steht für Inspiring & Tailored Service Mastery. www.itsmgroup.com

Firmenkontakt

iTSM Group

Siegfried Riedel

Am Kuemmerling 21-25

55294 Bodenheim

+ 49 61 35 93 34 0

+ 49 61 35 93 34 22

itsm@prolog-pr.com

https://www.itsmgroup.com/

Pressekontakt

Prolog Communications GmbH

Achim Heinze

Sendlinger Straße 24

80331 München

+49 89 800 77-0

achim.heinze@prolog-pr.com

https://www.prolog-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.