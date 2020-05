iTunes Bibliothek aufräumen: Leawo Tunes Cleaner ist nun kostenlos zu erhalten.

iTunes mit praktischen Funktionen reparieren und aufräumen

Zusammenfassung: Zur Feier des Muttertags 2020 startet Leawo eine Aktion zum Muttertag 2020, wobei völlig kostenlose Werbegeschenke angeboten werden. Außerdem gibt es bis zu EUR205 Rabatt auf Sonderangebote, die Blu-ray, DVD, Video und iOS-bezogene Lösungen abdecken.

Shenzhen, China – 28. Mai. 2020 – Leawo Software ist ein professioneller Multimedia-Softwareentwickler, der sich auf Medienverbreitung und Utility-Software konzentriert. Wie wir alle wissen, ist der Muttertag für uns von großer Bedeutung, um zu würdigen und Dankbarkeit für das zu zeigen, was unsere Mutter für uns getan hat. Menschen aus der ganzen Welt feiern dieses Fest auf ihre Art und Weise, wie z.B. durch den Kauf von Geschenken, die Bestellung von Blumen, das Erstellen einer Grußkarte, das Kochen einer köstlichen Mahlzeit usw. Das Unternehmen Leawo hat jedoch seine einzigartige Art, den Muttertag zu feiern, d.h. es bietet vom 10. Mai 2020 bis zum 10. Juni 2020 Freebies & Specials zum Muttertag 2020 an.

Cult of Mac, eine Website, die Neuigkeiten und Updates zu Apple-Produkten bietet, hat Leawo Tunes Cleaner als “das intelligente iTunes-Aufräumwerkzeug beschrieben, das es Ihnen ermöglicht, Ihr iTunes mit nur wenigen Klicks zur Perfektion zu bringen”. Das liegt vor allem daran, dass Tunes Cleaner benutzerfreundlichere Funktionen zur Verbesserung der Benutzerleistung bietet, was das Fixieren von Musikdateien oder das Löschen von doppelten Liedern betrifft. Mit nur einem Klick können Benutzer ihre iTunes-Musikbibliothek bereinigen, doppelte Titel in der Bibliothek löschen, Musikinformationen automatisch vervollständigen und Musik-Dateien manuell bearbeiten. Das Gerät verfügt über 2 erweiterte Scan-Modi, nämlich Schnellscan und Tiefenscan. Der Schnellscan scannt die Musikdateien im Allgemeinen nach ihren Musik-Dateien (Songtitel, Künstler, Zeit, Dateigrößen usw.), während der Tiefenscan die akustische Fingerabdruck-Technologie verwendet, die den Benutzern genauere Ergebnisse liefern sollte. Tunes Cleaner kann auch Musikinformationen hinzufügen, die auf einer der größten Online-Musikdatenbanken basieren, und die Geschwindigkeit, mit der dies geschieht, ist 20-mal höher als die von iTunes. Während dieser Werbeaktion können Leute dieses nützliche Tool erhalten, ohne dafür Geld zu bezahlen (der Preis beträgt normalerweise EUR39,99 für eine 1-Jahres-Lizenz oder EUR59,99 für eine lebenslange Lizenz).

Abgesehen davon gibt es noch einen weiteren auffälligen Punkt von Leawo Tunes Cleaner, der nicht ignoriert werden kann, er ermöglicht es Leuten, ID3-Tags einfach im Stapel zu fixieren, wie in den folgenden Schritten beschrieben: 1) Schritt 1: Musikbibliothek importieren und scannen. 2) Lieder ohne ID3-Tags zum Fixieren auswählen. 3) ID3-Tags manuell ändern.

Für diejenigen, die sich nicht für das in dieser Pressemitteilung erwähnte Produkt interessieren, können sie auch einen 30%igen Rabatt auf den Sitewide Coupon Code erhalten, der für alle Produkte auf Leawo.de gilt. Und hier sind spezifische Schritte, um den Code zu erhalten:

1. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.

2. Gehen Sie auf die Seite Kaufen.

3. Aktivieren Sie den Gutscheincode: LEAWO-30PCT-OFF.

Neben der Ausgabe von Leawo Tunes Cleaner als Muttertagsgeschenk bietet Leawo Software auch andere Sonderangebote mit bis zu 50 % Rabatt an, mit denen Sie bis zu €205 sparen können. Das 50 % ermäßigte 14-in-1-Medienkonverter-Bundle enthält Prof. Media Ultra, iTransfer und Prof. DRM und hilft Menschen beim Herunterladen und Konvertieren von Videos, Kopieren, Rippen und Brennen von Blu-ray/DVD, Übertragen von iOS-Daten, Entfernen des DRM-Schutzes und Konvertieren von iTunes-Video/Musik/Audiobooks, Herunterladen von Spotify-Songs usw. Die Sonderangebote mit 40 % Preisnachlass umfassen Top-Bundles und -Singles mit Blu-ray, DVD, Video und iTunes-Dienstprogrammen. Es gibt auch einen 30% Rabatt auf den Gutscheincode für die siteweite Nutzung auf Leawo.de, der sowohl für 1-Jahres- als auch lebenslange Lizenzen erhältlich ist.

Um mehr über diese Aktion zu erfahren, bitte hier klicken.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

