Ivalua gewinnt Hillenbrand als Kunden

Ivalua, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen hat Hillenbrand, Inc. (NYSE: HI) als Kunden gewonnen. Das globale Industrieunternehmen hat sich Ivalua entschieden, um seine Lieferantenkommunikation und Vertragsdaten zu zentralisieren und die Einführung von Best-in-Class-Beschaffungsprozessen zu unterstützen.

Hillenbrand benötigte eine Plattform, um die Lieferantenkommunikation und Vertragsdaten zu zentralisieren und das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen, während gleichzeitig die Grundlage für eine zukünftige Skalierbarkeit im Bereich Procure-to-Pay (P2P) geschaffen werden sollte. Die gewählte Ivalua-Lösung wird Module für das Risiko- und Leistungsmanagement von Lieferanten und das Management des Vertragslebenszyklusses umfassen und eine Reihe von Integrationen beinhalten, um eine optimale Benutzererfahrung und maximale Effizienz zu gewährleisten.

Die Ivalua-Plattform bildet eine zentrale Datenquelle für alle Lieferanten- und Vertragsdaten in den weltweit tätigen Unternehmen von Hillenbrand. Dadurch erhält das Unternehmen einen besseren Einblick in seine Lieferkette, kann seine Prozesse straffen, die Aufnahme neuer Lieferanten vereinfachen und seine Entscheidungsprozesse beschleunigen.

„Wir sind stolz darauf, Hillenbrand in unserer Kundengemeinschaft begrüßen zu dürfen“, sagte Dan Amzallag, Chief Operating Officer (COO) von Ivalua. „Wir freuen uns darauf, dem Unternehmen zu helfen, seine Effizienz und Widerstandsfähigkeit zu steigern, indem wir Daten zentralisieren und die Beschaffungsvorgänge mit unserer Lösung digitalisieren.“

Über Hillenbrand

Hillenbrand (NYSE: HI) ist ein globales Industrieunternehmen, das in über 40 Ländern mit mehr als 10.000 Mitarbeitern für eine Vielzahl von Branchen auf der ganzen Welt tätig ist. Geleitet von unserem Unternehmenszweck – Shape What Matters For Tomorrow™ – streben wir nach Exzellenz, Zusammenarbeit und Innovation, um konsequent Lösungen zu entwickeln, die unseren Mitarbeitern, Kunden, Gemeinden und anderen Interessengruppen am besten dienen. Zum Portfolio von Hillenbrand gehören neben Batesville auch Marken wie Coperion, Milacron Injection Molding & Extrusion und Mold-Masters. Weitere Informationen finden Sie unter www.Hillenbrand.com

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die ESG-Performance zu verbessern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com. Folgen Sie uns unter https://twitter.com/ivalua.

Firmenkontakt

Ivalua

Markus Leutert

De-Saint-Exupéry-Str.

60549 Frankfurt am Main

‭+44 20 3966 1942‬

mle@ivalua.com

https://de.ivalua.com

Pressekontakt

textstore – Agentur für Text und PR

Alexander Trompke

Schillerplatz

01309 Dresden

+49 351 3127338

at@textstore.de

http://www.textstore.de

Bildquelle: Ivalua