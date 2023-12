Ivalua gewinnt zum zweiten Mal in Folge die Comparably Best Company Awards

Ivalua erhält Auszeichnung als bestes Unternehmen in den Kategorien Firmenkultur, Diversität, Frauen – und seinen CEO.

Ivalua, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen wurde aktuellen Best Company Awards von Comparably als bestes Unternehmen in Kategorien Firmenkultur, Diversität, Frauen und CEO ausgezeichnet.

Die Liste der Gewinner ist Teil der Comparably-Serie „Best Places to Work“ und basiert auf dem Stimmungsfeedback aktueller Mitarbeiter, die ihren Arbeitgeber während eines Zeitraums von 12 Monaten anonym auf Comparably.com bewertet haben. Der endgültige Datensatz wird aus über 20 Millionen Bewertungen von 70.000 Unternehmen weltweit zusammengestellt. In diesem Jahr wurde Ivalua zu den 100 besten Unternehmen in den Kategorien Firmenkultur, Diversität, Frauen und CEO gewählt.

„Wir freuen uns sehr, dass Ivalua zum zweiten Mal in Folge als bestes Unternehmen für seine Kultur, für Vielfalt und für Frauen ausgezeichnet wurde, und ich fühle mich durch den Best CEO Award sehr geehrt“, sagt David Khuat-Duy, Gründer und CEO von Ivalua. „Basierend auf den Bewertungen unserer Mitarbeiter spiegeln diese Auszeichnungen unser Engagement für die Entwicklung eines integrativen und unterstützenden Arbeitsplatzes wider, der unser Team befähigt, gemeinsam herausragende Leistungen zu erbringen und innovativ zu sein.“

Ivalua beschäftigt weltweit mehr als 900 Mitarbeiter, die durch eine überzeugende Vision, eine Mission und fünf Kernwerte, die die Unternehmenskultur untermauern, vereint sind. Das Unternehmen hat im September 2023 ein neues Büro in Frankfurt am Main eröffnet.

Vision: Ivalua ist davon überzeugt, dass die digitale Transformation die Lieferketten effizienter, nachhaltiger und widerstandsfähiger macht und die Zusammenarbeit mit Lieferanten verbessert.

Auftrag: Ivalua hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Kunden durch eine einheitliche Plattform zu unterstützen, die ihnen die Automatisierung, die Zusammenarbeit und die Geschäftseinblicke bietet, die sie für ein besseres Management ihrer Ausgaben und Lieferanten benötigen.

Kultur & Werte: Kundenorientierung, Zusammenarbeit, Ergebnisorientierung, Mitarbeiterpflege und -förderung sowie Integrität sind für Ivalua essenziell.

Über Comparably

Comparably (jetzt ein ZoomInfo-Unternehmen) ist eine führende Plattform für Arbeitsplatzkultur und Markenreputation mit 20 Millionen anonymen Mitarbeiterbewertungen zu 70.000 Unternehmen. Mit den umfassendsten Daten über große und kleine Unternehmen in fast 20 verschiedenen Arbeitsplatzkategorien – basierend auf Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Alter, Erfahrung, Branche, Standort und Ausbildung – ist Comparably eine der meistgenutzten SaaS-Plattformen für Employer Branding und eine vertrauenswürdige Drittpartei-Website für Arbeitsplatzkultur und Vergütung. Weitere Informationen über die jährlichen Best Places to Work Awards finden Sie unter www.comparably.com.

Allgemeine Methodik: Die Comparably Awards basieren auf dem Stimmungsfeedback aktueller Mitarbeiter, die ihre Arbeitgeber während eines Zeitraums von 12 Monaten anonym auf Comparably.com bewerten. Die Arbeitnehmer beantworten strukturierte Fragen (ja/nein, wahr/falsch, 1-10-Skala, Multiple-Choice) zu verschiedenen Themen rund um ihren derzeitigen Arbeitsplatz. Jede Antwort wird mit einer numerischen Punktzahl versehen und dann mit Unternehmen ähnlicher Größe verglichen. Der endgültige Datensatz wird aus 20 Millionen Bewertungen von 70.000 Unternehmen zusammengestellt. Die FAQ zu den Awards finden Sie unter www.comparably.com/awards. Weitere Einzelheiten zur Methodik des Awards finden Sie hier.

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die ESG-Performance zu verbessern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com. Folgen Sie uns auf LinkedIN und X (Twitter).

