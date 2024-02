Ivalua ist Leader im ersten Gartner Magic Quadrant für Source-to-Pay-Suites

Ivalua, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, ist im erstmals erstellten „Magic Quadrant for Source-to-Pay Suites 2024“ von Gartner als führend eingestuft worden. Im Gartner-Report wurden Source-to-Pay-Lösungen (S2P) von zehn Anbietern anhand eines umfangreichen Kriterienkatalogs bewertet. Ivalua wurde aufgrund seiner Umsetzungsfähigkeit und der Vollständigkeit seiner Vision im Leader-Quadranten platziert. Dieses Ergebnis erreichten lediglich zwei Anbieter.

S2P-Lösungen werden von Unternehmen eingesetzt, um ihre Ausgaben und Lieferanten effizienter verwalten zu können. Das reicht von der Identifizierung, Bewertung und Verhandlung mit Lieferanten über die Verwaltung der Verträge bis hin zum Bestellmanagement und zur Bezahlung von Waren und Dienstleistungen. Aufgrund des steigenden Drucks im Hinblick auf Effizienzsteigerung, Kostensenkung und effizienteres Lieferantenmanagement zur Verbesserung ihrer Leistungen in den Verantwortungsbereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sowie zur Minimierung ihrer Risiken entscheiden sich Unternehmen zunehmend für den Kauf von S2P-Suiten. Diese maximieren die Effizienzgewinne, indem sie höhere Automatisierungsgrade bieten als separate Lösungen für die verschiedenen Bereiche des S2P-Prozesses. Indem sie den Nutzern einen einfachen Zugang zu einer Vielzahl von Informationen zu Lieferanten und Ausgaben bieten, ermöglichen sie dem Einkauf eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung.

Hunderte von Unternehmen nutzen die S2P-Lösung von Ivalua, um ihre Ausgaben und Lieferanten besser zu verwalten. Die modulare, ganzheitliche S2P-Plattform von Ivalua ermöglicht es Kunden, die jeweils benötigten Funktionen zu aktivieren und die Nutzung mit zunehmender digitaler Reife auf weitere Prozesse, Ausgaben und Lieferanten zu erweitern. Das verwendete Datenmodell stellt sicher, dass die Benutzer von jedem Punkt des Prozesses aus auf vollständige und genaue Erkenntnisse zugreifen können. Die einheitliche Codebasis ermöglicht eine konsistente Benutzer- und Lieferantenerfahrung und maximale Automatisierung. Die Ivalua-Plattform lässt sich ohne Programmierkenntnisse individuell anpassen. Sie ermöglicht es Kunden, spezielle oder sich entwickelnde Anforderungen abzubilden und fördert Geschäftsinnovationen.

„Ivaluas einheitliche S2P-Plattform bietet eine 360-Grad-Sicht über unsere Lieferanten, mit einem umfangreichen Ökosystem von Drittanbieterdaten, und die Fähigkeit, den direkten wie den indirekten Einkauf mit einer einzigen Lösung zu optimieren“, betonte Rodney Masney, Chief Information Officer des Glasflaschenherstellers O-I Glass.

„Wir sind stolz darauf, dass Ivalua von Gartner in seinem ersten Source-to-Pay Magic Quadrant als führend eingestuft wurde“, sagte der Gründer und CEO von Ivalua, David Khuat-Duy. „Wir haben immer an die strategischen Vorteile einer einheitlichen Plattform geglaubt, die alle Ausgaben und Lieferanten verwaltet und sich flexibel an veränderte Bedingungen und Anforderungen anpassen lässt. Die Nutzung einer einzigen „Quelle der Wahrheit“ für Lieferantendaten ist entscheidend, um unsere Kunden in die Lage zu versetzen, Entscheidungen über ihre zahlreichen Prioritäten hinweg zu optimieren. Ich möchte unseren Kunden für ihre Partnerschaft und ihre positiven Bewertungen danken, die zu dieser Anerkennung durch Gartner und zu unserem anhaltenden Erfolg beigetragen haben.“

Der komplette Report vom Januar 2024 gibt einen aktuellen Überblick über den Markt und die Angebote der Marktteilnehmer.

Gartner, Magic Quadrant for Source-to-Pay Suites, von Micky Keck, Naveen Mahendra, Kaitlynn Sommers, Lynne Phelan, Cian Curtin, Balaji Abbabatulla, Chaithanya Paradarami, 29. Januar 2024.

GARTNER® und Magic Quadrant™ sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA sowie international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner-Forschungspublikationen bestehen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die ESG-Performance zu verbessern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com. Folgen Sie uns auf LinkedIN und X (Twitter).

Bildquelle: Ivalua