Ivalua mit „Best Company Awards“ von Comparably ausgezeichnet

Ivalua erhält Bestnoten in den Bereichen Mitarbeiterzufriedenheit, Vergütung, Vergünstigungen und Work-Life-Balance.

Ivalua, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, gehört nach einem Ranking von Comparably zu den Top 100 Unternehmen mit den zufriedensten Mitarbeitern, der besten Vergütung, den besten Vergünstigungen und der besten Work-Life-Balance.

Zehntausende von Unternehmen wurden in den letzten 12 Monaten auf Comparably bewertet. Die Liste der Gewinner ist Teil der Comparably-Serie “ Best Places to Work„. Der endgültige Datensatz wurde aus über 20 Millionen Bewertungen von 70.000 Unternehmen weltweit zusammengestellt. Die Rangliste wird durch anonyme Stimmen von Mitarbeitern aus allen Abteilungen und internationalen Niederlassungen ermittelt. In diesem Jahr wurde Ivalua in insgesamt 12 Kategorien zu den besten Unternehmen gezählt, darunter Best Global Culture, Best Company Outlook und Best Leadership Teams.

„Wir sind stolz darauf, dass Ivalua in mehreren Schlüsselkategorien, angefangen von der Work-Life-Balance bis zur allgemeinen Zufriedenheit unserer Mitarbeiter, als eines der besten Unternehmen ausgezeichnet wurde“, sagte Annie Lelievre, Chief Human Resources Officer von Ivalua.

„Wir glauben, dass eine integrative und kollaborative Kultur sowie ein positives Arbeitsumfeld für eine sinnvolle und erfüllende Karriere unerlässlich sind. Wir wollen ein bevorzugter Arbeitgeber sein. Deshalb sind wir ständig bestrebt, die Erfahrungen unserer Mitarbeiter weltweit zu verbessern. Wir freuen uns sehr, dass unsere talentierten Kolleginnen und Kollegen unsere kontinuierlichen Bemühungen anerkennen.“

Ivalua beschäftigt weltweit mehr als 900 Mitarbeiter, die durch eine überzeugende Vision, eine Mission und fünf Kernwerte, die die Unternehmenskultur untermauern, vereint sind. Das Unternehmen hat im September 2023 ein neues Büro in Frankfurt am Main eröffnet.

Vision: Ivalua ist davon überzeugt, dass die digitale Transformation die Lieferketten effizienter, nachhaltiger und widerstandsfähiger macht und die Zusammenarbeit mit Lieferanten verbessert.

Auftrag: Ivalua hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Kunden durch eine einheitliche Plattform zu unterstützen, die ihnen die Automatisierung, die Zusammenarbeit und die Geschäftseinblicke bietet, die sie für ein besseres Management ihrer Ausgaben und Lieferanten benötigen.

Kultur & Werte: Kundenorientierung, Zusammenarbeit, Ergebnisorientierung, Mitarbeiterpflege und -förderung sowie Integrität sind für Ivalua essenziell.

# Hinweise für Journalisten zur Methodik von Comparably #

Die vier Kategorien der diesjährigen Auszeichnungen basieren auf dem Feedback der Mitarbeiter, das im vergangenen Jahr vom 21. August 2022 bis 21. August 2023) an Comparably.com übermittelt wurde. Jede Liste ist nach zwei Größenklassen geordnet und unterteilt. Methodik:

Glücklichste Mitarbeiter: Eine Kombination von Faktoren, die zur Zufriedenheit bei der Arbeit beitragen (positives Umfeld, faire Bezahlung, gute Sozialleistungen, Begeisterung für die Arbeit und die Kollegen, klare Unternehmensziele und Investitionen in diese, Stolz auf das Unternehmen).

Beste Unternehmen für Vergütung: Zufriedenheit mit dem gesamten Vergütungspaket (faire Bezahlung, Gehaltserhöhungen, Jahresprämien, Sozialleistungen, Aktien/Beteiligungen).

Beste Unternehmen für Vergünstigungen & Vorteile: Zufriedenheit mit Vergünstigungen und Zusatzleistungen (Bewertungen von Vergünstigungen, Zufriedenheit mit Vergünstigungen, wie viel bezahlte Freizeit, ob Vergünstigungen eine Rolle für den Verbleib

im Unternehmen spielen).

Beste Unternehmen für Work-Life-Balance: Zufriedenheit mit der Work-Life-Balance, durchschnittliche Arbeitsstunden pro Tag, Länge der Mittagspause, ob sich Mitarbeiter ausgebrannt fühlen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.comparably.com/awards.

Über Comparably

Comparably (jetzt ein ZoomInfo-Unternehmen) ist eine führende Plattform für Arbeitsplatzkultur und Markenreputation mit 20 Millionen anonymen Mitarbeiterbewertungen zu 70.000 Unternehmen. Mit den umfassendsten Daten über große und kleine Unternehmen in fast 20 verschiedenen Arbeitsplatzkategorien – basierend auf Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Alter, Erfahrung, Branche, Standort und Ausbildung – ist Comparably eine der meistgenutzten SaaS-Plattformen für Employer Branding und eine vertrauenswürdige Drittpartei-Website für Arbeitsplatzkultur und Vergütung. Weitere Informationen über die jährlichen Best Places to Work Awards finden Sie unter www.comparably.com.

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die ESG-Performance zu verbessern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com. Folgen Sie uns auf LinkedIN und Twitter.

