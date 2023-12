Ivalua und jupitos schließen strategische Partnerschaft

Der Berliner Transformationsspezialist jupitos ist ab sofort offizieller Partner von Ivalua, einem der weltweit führenden Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Ivalua vergrößert damit sein Partner-Ökosystem um einen Implementierungs- und Integrationsspezialisten, der über tiefgreifende Erfahrungen bei der Einführung der Ivalua-Plattform und deren Integration in bestehende SAP-Backends verfügt. Die beiden Unternehmen werden ab sofort gemeinsame Vermarktungs- und Vertriebsaktivitäten durchführen, Best Practices austauschen und bei der Weiterentwicklung individueller Kundenlösungen kooperieren.

Ivalua bietet eine durchgängige Source-to-Pay-Plattform an, mit der Unternehmen ihre kompletten Einkaufsprozesse abbilden, Lieferanten managen und gesetzliche Regularien wie das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) umsetzen können.

## Zitate ##

„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, neben der fachlichen auch die technische Expertise unter einem Dach zu vereinen. Mit diesem Ansatz haben wir es geschafft, bei der Implementierung der Ivalua-Plattform den Abstimmungsaufwand signifikant zu senken und für unsere nationalen und internationalen Kunden einen schnelleren Projekterfolg zu erzielen“, sagt jupitos-Geschäftsführer Florian Christoffer. „Aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen im Bereich der digitalen Beschaffung sind wir davon überzeugt, dass Ivalua die derzeit beste Lösung am Markt ist. Als neuer Partner wollen wir den direkten Draht in Zukunft nutzen, um die Anforderungen und Wünsche unserer Kunden noch besser in die neuesten Ivalua-Weiterentwicklungen einzubringen.“

„jupitos verbindet höchste Kompetenz und Umsetzungsfähigkeit und hat uns mit der erfolgreichen Implementierung unserer Plattform bei internationalen Unternehmen auf ganzer Linie überzeugt“, sagt Jan-Hendrik Sohn, Vice President DACH und CEE von Ivalua und fährt fort: „Mit einer strategischen Partnerschaft werden wir die Zusammenarbeit intensivieren und die Beschaffungsprozesse unserer Kunden gemeinsam auf ein neues Level bringen.“

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die ESG-Performance zu verbessern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com. Folgen Sie uns auf LinkedIN und X (Twitter).

