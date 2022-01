„Ja, es ist bösartig!“

… lautet der Titel des Buches von Dr. Joachim von Hein, in dem er auf über 250 Seiten beschreibt, wie er empfand, als er diese Worte zum ersten Mal aus dem Munde eines behandelnden Arztes hören musste.

Fast zwei Jahre später steht er weniger kritisch diesen Äußerungen gegenüber, weil er mittlerweile angesichts seiner Krankheitsgeschichte anerkennen muss, dass die Ärzte seine Krankheit richtig behandelt haben und ihm zumindest ein Jahr zusätzliche Lebenszeit geschenkt haben. Denn ohne die große Operation vor anderthalb Jahren mit einer Resektion von fast der halben Leber würde er mittlerweile die Radieschen von unten bestaunen.

Nachwievor ist er aber betroffen von der unsensiblen Art und Weise, wie manche Ärzte über seine gesundheitlichen Probleme sprechen, so als ob es technische Störungen in einem Auto wären.

Genauso eindrucksvoll empfand er auch die Auswirkungen dieser ärztlichen Diagnose: sie verursachten in seinem Innern eine Lähmung. Er konnte nicht mehr richtig reagieren, weil er von der Aussage „Ja, ist es bösartig!“ so beeindruckt war. Er fühlte sich wie „mundtot“ gemacht.

Mittlerweile kann er das Ganze viel gelassener sehen, wie ein Interview in einer Radio Reihe unter dem Titel: „Wenn wir sterben …“ beweist. Es kann unter dem Link:

https://anchor.fm/wenn-wir-sterben/episodes/Ja–es-ist-bsartig–mit-Herr-Dr–von-Hein-e1b6dd6

kostenlos angehört werden kann.

Dr. von Hein vermittelt hier seinen Hörerinnen und Hörern den Eindruck einer entspannten, gelassenen und in Grenzen auch noch zukunftsfreudigen Lebenshaltung. Angesichts von mehr als 20 Krebsmetastasen in seinem Bauch grenzt eine solche Aussage an Wahnsinn oder an Zynismus!

Kann man von dem bevorstehenden Tod tatsächlich noch etwas Positives erwarten, ohne an Selbstmord zu denken?

Hören Sie selbst in dem kostenlosen Podcast, ob sie den Gedanken von Dr. von Hein auch noch etwas Positives abgewinnen können…

Von Hein arbeitet als Ghostwriter in Bochum. www.jvhein.de und ist unter info@jvhein.de persönlich erreichbar.

Das Buch umfasst über 250 Seiten mit persönlichen Fotos. Es ist in der Edition Kindle bei Amazon erschienen und kostet 9,90 EUR oder als eBook 3,99 EUR. https://www.amazon.de/Ja-ist-b%C3%B6sartig-autobiographischer-komplett/dp/B08DSNCW8M

Firmenkontakt

Ghostwriter

Dr. Joachim von Hein

Haldenstr. 40

44809 Bochum

0151 6572 2672

info@jvhein.de

http://www.Starterboerse.de

