Jackery zeigt auf der CES seine neuesten Solar-Highlights

Jackery präsentiert erstmals Solar-Dachzelt mit ausfahrbaren Modulen, erste Heimspeicherlösung sowie Solargenerator Mars Bot mit Sun-Tracker

Jackery, weltweit führender Anbieter tragbarer und grüner Energielösungen, präsentiert auf der Consumer Electronics Show 2024 (CES) am Stand Nr. 9815 in der North Hall, LVCC, seine neuesten Solar-Highlights. Neben dem Solargenerator Mars Bot zeigt das Unternehmen erstmalig sein neues Dachzelt mit integrierten, ausfahrbaren Solarpanels und mobiler Powerstation. So bietet das Zelt bis zu 5 kWh Output über die Solarpanels für ein autarkes Camping-Abenteuer. Doch auch für zuhause hat Jackery eine neue Lösung im Gepäck und stellt in Las Vegas vom 9. bis zum 12.1.24 sein erstes Heimspeichersystem mit 4 kWh vor.

Autark beim Camping und zuhause

Mit dem Solargenerator Rooftop Tent bietet Jackery Zeltfans eine netzunabhängige und praktische Campinglösung. Die ausfahrbaren Solarpanels bieten 1000 Watt und sorgen in Kombination mit einer robusten, portablen 1264 Wh Powerstation für maximale Freiheit. Während der integrierte Solargenerator ausreichend Energie zur Versorgung diverser elektronischer Geräte etwa bei Off-Road-Touren vorhält, überzeugt das einfach aufklappbare Dachzelt mit gut isolierenden Eigenschaften und gemütlicher Memory Foam Matratze.

Nicht nur unterwegs, sondern auch zuhause sorgt hingegen der Jackery Solargenerator Mars Bot mit Sun-Tracker für eine effiziente Nutzung erneuerbarer Energien. Inspiriert vom Mars Erkundungsroboter Opportunity bietet Jackerys Mars Bot als intelligenter Photovoltaik-Energiespeicher auf Rädern im ausgeklappten Zustand über die Solarflügel eine Leistung von 600 W sowie einen beachtlichen Umwandlungswirkungsgrad von 25 %. Ausgestattet mit intelligenten 4G-Sensoren, Laserradar- und Kameramodulen offeriert er eine visuelle Hindernisvermeidung, eine autonome Bewegungsplanung, ein Lichtverfolgungs- sowie Stromerkennungssystem. So navigiert er automatisch zu Bereichen mit starkem Licht und richtet die Solarpanels dank Schwenkarm wie eine Sonnenblume automatisch zur Sonne aus, um den maximalen Ertrag von bis zu 5 kWh pro Tag zu ermöglichen. Gespeichert wird die Energie in einer leistungsfähigen Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit 5000 Wh, die optional auch über eine Ladestation mit neuer Power versorgt werden kann.

Jackerys erste hybride Heimspeicherlösung

Mit dem Jackery Solargenerator Home Kit stellt Jackery auf der CES auch seine erste Heimspeicherlösung aus, die mit tragbaren Jackery Powerstations einfach in Heimspeicher umgewandelt werden. Das Set – bestehend aus der Powerstation 2000 Plus, einem Battery Pack, zwei 200 Watt Solarpanels und Wechselrichter plus Transfer Switch mit intelligentem Managementsystem – schließt die Lücke zwischen der Stromversorgung unterwegs und dem stationären Strombedarf zuhause. Das System offeriert eine Kapazität von bis zu 10 kWh bei 3000 Watt Leistung und verarbeitet bis zu 1200 Watt Solar-Input.

Das im Jahr 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich und eine der weltweit meistverkauften Marken im Bereich der Solargeneratoren.

Das Unternehmen entstand aus der Vision, umweltfreundliche Energie überall verfügbar zu machen. Bereits 2016 brachte Jackery seine ersten tragbaren Powerstations für den Außenbereich auf den Markt. 2018 entwickelte das Unternehmen seine ersten tragbaren Solarmodule.

Jackery hat seit 2018 weltweit über drei Millionen Einheiten verkauft und 58 renommierte internationale Designpreise erhalten. Auch ist sich das Unternehmen seiner sozialen Verantwortung auf globaler Ebene bewusst und arbeitet seit langem mit internationalen gemeinnützigen Organisationen wie WWF, NFF und IRC zusammen.

Firmenkontakt

Jackery Technology GmbH

Presse Abteilung

Adlerstraße 72

40211 Düsseldorf

+49 211 730633-60



https://de.jackery.com

Pressekontakt

PR Konstant

Jackery Pressekontakt

Füsilierstr. 11

40476 Düsseldorf

+49 211 730633-60



https://www.konstant.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.