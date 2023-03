Jan Molsen ist Chief Revenue Officer bei Natuvion

Walldorf, 28. März 2023 – Natuvion hat Jan Molsen, früherer Senior Manager Data Management Governance & Compliance bei Natuvion, zum Chief Revenue Officer (CRO) ernannt. Molsen zeichnet in seiner neuen Position für die Prozesse der Umsatzgenerierung verantwortlich sowie für die optimale Integration zwischen umsatzbezogenen Unternehmensbereichen wie Marketing, Vertrieb und Support.

Der ehemalige Profihandballer ist bereits seit über fünf Jahren in führenden Positionen für Natuvion aktiv. Nach seinem Einstieg 2018 als SAP Senior Consultant Data Management & Compliance wurde er zum Principal Consultant Data Management & Compliance, bevor er 2022 zum Senior Manager Data Management Governance & Compliance aufstieg.

Molsen bringt langjährige Erfahrung in den Bereichen SAP, Datenschutz, Business Development, Organisationsentwicklung und Prozessoptimierung ein. Zudem sind seine analytischen Fähigkeiten sowie seine Expertise im Change-Management eine hervorragende Grundlage für die Aufgaben des CRO.

Patric Dahse, Gründer und CEO von Natuvion: „Mit Jan Molsen als CRO legen wir den Fokus noch intensiver auf das Umsatzmanagement. In den zurückliegenden Jahren ist Natuvion aufgrund der steigenden Nachfrage für digitale Transformationsprojekte stark gewachsen und alle Prognosen weisen darauf hin, dass dieser Trend auch in den kommenden Jahren bleiben wird. Mit Jan Molsen in der Rolle des CRO sind wir dafür bestens gerüstet. Wir freuen uns, dass wir diese Rolle aus den eigenen Reihen besetzen konnten und dass wir mit ihm einen erfahrenen Experten an Bord haben, mit dem wir die Expansion unseres Unternehmens weiter vorantreiben.“

Natuvion ist ein digitales Umzugsunternehmen. Es transportiert keine Tische, Aktenschränke oder Stühle. Natuvion bewegt geschäftskritische Daten und Prozesse von einer technologischen Plattform in eine andere – reibungslos und kostensparend. Das ermöglicht Natuvion Kunden, Daten und Prozesse immer auf den modernsten und innovativsten Plattformen zu nutzen. Zu den typischen Natuvion „Umzugsleistungen“ gehören Datenmigration, Datentransformation, Datenqualität, Datenintegrität, Datenintegration, Datenschutz, Datensicherheit und Datenverwaltung. Bei der Transformation von Daten unterstützt die Experten der Natuvion die eigenentwickelte Software Natuvion DCS. Natuvion ist Gründungsmitglied der SAP S/4HANA Selective Data Transition Engagement Community. Als Inc. 5000 und FT 1000 ist die Natuvion Gruppe eines der am schnellsten wachsenden Software- und IT-Beratungsunternehmen in Europa.

Weitere Informationen unter https://www.natuvion.com/de/

Firmenkontakt

Natuvion GmbH

Philipp von der Brüggen

Prinzregentenstraße 50

80538 München

+49 6227 73-1400



http://www.natuvion.com/de

Pressekontakt

Schmidt Kommunikation GmbH

Alexandra Schmidt

Schillerstrasse 8

85521 Ottobrunn

089 60 669222



http://www.schmidtkom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.