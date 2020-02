Jana Höfer erweitert Hotel-Experten-Team von KeepConsult

Seit Februar 2020 hat das Team von Keep Consult mit Jana Höfer eine neue Netzwerk-Partnerin gewonnen. Die Hotel-Strategin bringt jahrelange Expertise in den Bereichen Vertrieb und Marketing sowie Personalführung ein. Mit Jana Höfer wächst das Berater-Team von Keep Consult auf fünf Branchen-Experten.

Ganzheitlicher Beratungsansatz

Für die Erreichung von Umsatzmaximierung und Steigerung der Profitabilität setzt Hotel-Expertin Jana Höfer auf eine ganzheitliche Betrachtung interner Prozesse und Strukturen sowie die Analyse des externen Auftritts. So ist ein Sales & Marketing Audit Grundstein für den kommerziellen Erfolg, um die zielgerichtete Positionierung des Hotels auf breiter Ebene zu unterstützen. Die Mitarbeiterführung des Vertriebsteams spielt dabei eine wichtige Rolle. Besonders die Einarbeitung von Nachwuchstalenten in Vertriebspositionen ebnet den Weg, den vielfältigen Anforderungen in Vertrieb und Marketing einschließlich Teamführung, Kostenkontrolle und Stakeholder Management gewachsen zu sein. Zudem lohnt ein Blick in die Zukunft mithilfe eines Hotel Sales Stress Test, um die Vertriebs- und Marketingstrategie abzusichern.

Expertise und Leidenschaft

Jana Höfer ist seit ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau und ihrem Wirtschaftsstudium mit Schwerpunkt Hotellerie seit rund 25 Jahren der Branche treu. Namhafte Marken wie Mövenpick, Marriott und Hilton begleiten ihren Karriereweg mit Schwerpunkt Verkauf und Marketing. Zuletzt zeichnete Höfer als Cluster Director of Sales & Marketing für das The Ritz-Carlton Berlin und das Berlin Marriott Hotel verantwortlich, bevor sie in das Berater-Team von Keep Consult wechselte. Neben ihrer Expertise bringt Jana Höfer viel Leidenschaft und Herzblut für die Branche mit und damit beste Voraussetzungen für einen ganzheitlichen Beratungsansatz.

Weitere Informationen zum Hotel-Experten-Team von Keep Consult gibt es unter www.keepconsult.de/ueber-uns .

KeePConsult wurde mit Firmensitz in Berlin im Jahr 2001 von Verkaufs- und Marketing-Experte Svend Evertz gegründet, der das Unternehmen seither als Geschäftsführer leitet. Im Jahr 2010 ist die Hotel-Management-Expertin Silke Förster als Partnerin bei KeePConsult eingestiegen. Unter dem Motto „Smart Hotel Solutions“ ist das Unternehmen auf Beratung, Training und Coaching für Hotellerie und branchenübergreifende Unternehmen spezialisiert. Inzwischen ist KeePConsult um drei weitere Experten gewachsen: Mit Renko Hermans mit Fokus auf Revenue- und Yield-Management, Frauke Schoon als Expertin für Projektmanagement und Jana Höfer mit Expertise in den Bereichen Vertrieb und Marketing umfasst das Netzwerk fünf renommierte Branchen-Experten. Dabei geht das Team ungewöhnliche Wege jenseits standardisierter Methoden. KeePConsult setzt auf individuell angepasste Beratungs-, Trainings- und Coaching-Konzepte. Immer im Fokus: Die präzise Analyse des Unternehmens und die individuelle Unterstützung der Menschen, die es ausmachen. So erkennt man Stärken und Schwächen, kann im Team die eigene Performance optimieren und das eigene Potenzial ausschöpfen. Ganz gleich, ob die aktuelle Herausforderung die Umsatzsteigerung ist, die Neu-Ausrichtung der Verkaufsaktivitäten, die Optimierung der Marktpositionierung oder das Team Building: Bei der Umsetzung und der Erreichung der Unternehmensziele begleitet KeePConsult hoch professionell und erfolgsorientiert den Veränderungsprozess. KeePConsult ist auf die Konzernhotellerie mit Spezialisierung auf Hotel Sales, Convention Sales und Revenue Management fokussiert und berät zudem Individualhotels sowie flankierende Unternehmen der Branche. Weitere Informationen: www.keepconsult.de

Bildquelle: Jana Höfer