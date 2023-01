Jasmin Heinze wird neue Regionalleiterin Rhein/Main beim Personaldienstleister Tempo-Team

Eschborn, 18.01.2023 – Der Personaldienstleister Tempo-Team entwickelt sich weiter. Die langjährige Tempo-Team-Mitarbeiterin Jasmin Heinze verantwortet künftig die Regionalleitung im wichtigen Gebiet Rhein/Main.

Jasmin Heinze ist bereits seit über 20 Jahren Teil von Tempo-Team. Sie bringt dadurch sehr viel Erfahrung mit. Seit 2006 leitete die Diplom-Betriebswirtin mit Schwerpunkt Personal- und Ausbildungswesen die Niederlassung in Darmstadt. Im Juni 2021 feierte diese ihr 20-jähriges Jubiläum. Fast genauso lange ist Jasmin Heinze im Unternehmen. Sie begann im August 2002 als Personal-und Kundenberaterin bei Tempo-Team.

„Genau das ist es, was uns ausmacht: Wir sind ein Team mit dem perfekten Mix aus erfahrenen Kolleginnen und Kollegen mit langer Betriebszugehörigkeit wie Jasmin sowie jungen und engagierten Leuten, die als Direkt- oder auch Quereinsteiger Teil unseres Unternehmens werden“, betont Olaf Harbert, CEO von Tempo-Team.

In der Region Rhein/Main ist der Personaldienstleister Tempo-Team mit 9 Niederlassungen vor Ort: in Fulda, Gelnhausen, Hanau, Offenbach, Aschaffenburg, Darmstadt, Mainz, Bad Homburg sowie Frankfurt-Höchst. Hinzu kommen vier Großkundenprojekte mit eigenen Onsite-Offices direkt an den Unternehmensstandorten. Branchenschwerpunkte liegen in den Bereichen Chemie und Pharma, Automotiv und Logistik. Neben der Überlassung von Mitarbeitern in der Zeitarbeit kümmert sich in Rhein/Main eine eigene Abteilung von Tempo-Team um die Personalvermittlung.

„Wir bieten hier eine Vielzahl sehr interessanter Stellenangebote sowie den einfachen Zugang zu attraktiven und namhaften Arbeitgebern an“, erklärt Jasmin Heinze. Ob als Lagerhelfer, Produktionsmitarbeiter, Staplerfahrer, im kaufmännischen Bereich, z.B. in der Lohnbuchhaltung, in der Qualitätssicherung oder als Ingenieur: Tempo-Team findet den passenden Job. Einfach bewerben.

„Tempo-Team ist in Rhein/Main stark aufgestellt. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit meinen Niederlassungen unsere Marktstellung in dieser wirtschaftsstarken Region weiter auszubauen“, kommentiert Jasmin Heinze ihre neue Aufgabe als Regionalleiterin. „Intern suchen wir daher ebenfalls weitere Mitarbeiter. Zum Beispiel im Vertrieb, in der Kundenberatung und im Recruiting haben wir derzeit Stellen zu besetzen. Wir sind ein tolles Team, das an einem Strang zieht. Wer Lust auf einen vielfältigen Beruf und den Umgang mit Menschen hat, ist herzlich eingeladen, sich zu bewerben. Auch Quereinsteiger sind willkommen. Zudem bilden unsere Niederlassungen auch Personaldienstleistungskaufleute aus.“

Tempo-Team Personaldienstleistungen bietet an rund 45 Standorten und zahlreichen On-Site Offices Personalvermittlung und Zeitarbeit in ganz Deutschland an. Ergänzt wird dieses Angebot durch vielfältige Services zum Personalwesen wie Master Vendor, EU-Rekrutierung, digitale Zeiterfassung oder die mit dem VBG Next Präventionspreis ausgezeichnete App work4safety für Arbeitssicherheit und Gefährdungsbeurteilung.

Tempo-Team ist anders – immer mit Spaß bei der Sache: schnell, unkompliziert, direkt. Das drückt sich sowohl in einer unkonventionellen Bewerberansprache als auch in der direkten und persönlichen Kundenbetreuung aus.

Als Teil des Randstad Unternehmensgruppe ist der Personaldienstleister gleichzeitig eng in diese eingebunden. Bewerber und Unternehmen profitieren durch die agile Zusammenarbeit mit Randstad sowie den starken Konzernmarken Monster und GULP.

