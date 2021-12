„Jean-Marie Pfaff: Mein Leben – Vom Straßenfußballer zum Welttorhüter“

Berührende Autobiografie zeigt den Menschen hinter dem Fußballstar

„Zuerst musst du ein guter Mensch sein, dann ein guter Torwart!“ – Diese Aussage des Top-Sportlers und Welttorhüters Jean-Marie Pfaff steht mottohaft über seiner Autobiografie, die unter dem Titel „Mein Leben. Vom Straßenfußballer zum Welttorhüter“ soeben im Verlag Sicher Wissen erschienen ist. In den berührenden Lebenserinnerungen von Pfaff, der nach seiner aktiven Sportlerkarriere immer noch als Sportkommentator und Vortragsredner erfolgreich und weiter absoluter Fan-Liebling ist, wird der Mensch hinter dem Fußballstar sichtbar.

Emotionale Autobiografie mit vielen Fotos und Storys aus Sport und Leben

Aufgewachsen in einer Großfamilie in einfachen Verhältnissen, geprägt durch seinen früh verstorbenen Vater und seine liebevolle Mutter, hat sich der bodenständige Familienmensch mit Talent, Können und Ehrgeiz zum Top-Sportler, Torhüter-Ikone und „El Sympático“ der Fans entwickelt.

Jean-Marie Pfaff: Torhüter-Ikone – und bis heute bekannt für Fairness im Sport, für Charity- und Medienarbeit

Jean-Marie Pfaff hat in seiner Fußballer-Karriere viele große Erfolge errungen – aus der Vielzahl seien nur erwähnt: 64-facher belgischer Nationaltorhüter, mit Belgien ein zweiter Platz bei der Europameisterschaft 1980 in Italien und ein sensationeller vierter Platz bei der Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko, der sich wesentlich Jean-Marie Pfaffs begeisternden Torwartparaden verdankt. Dann natürlich mit Bayern München DFB-Pokal-Sieger 1984 und 1986, Deutscher Meister 1985, 1986 und 1987 sowie DFB-Supercup-Sieger 1987. Gekrönt wurde seine Karriere mit der Auszeichnung als Welttorhüter 1987, der Engagements bei Lierse SK und Trabzonspor (Türkei) bis 1990 folgten. Bis heute ist Jean-Marie Pfaff als Sportkommentator und Vortragsredner erfolgreich und erfreut sich nach wie vor einer sehr großen Fanbase.

Doch nicht die sportlichen Erfolge stellt Jean-Marie Pfaff in seinen Lebenserinnerungen in den Mittelpunkt – ihm geht es vor allem um herzliche, echte Begegnungen mit den Menschen, der Familie, Sportlern und Funktionären, Fans und dem Sportnachwuchs: „Wenn dir ein Mensch, der dir sehr nahesteht, versichert, er glaube an dich und die Verwirklichung deiner Träume, dann führt das zu einem großen Antrieb und setzt mächtige Kräfte und Energien in dir frei.“

Erlebte Sport-Geschichte – Geschichte zum Erleben

Die Leserinnen und Leser begleiten ihn auf dieser Reise – sie erleben Fußballgeschichte in vielen Storys und Bildern! Das Buch enthält mehr als 50 spannende Fotos aus dem Leben eines Top-Fußballers und Welttorhüters, der von seinen Fans als „El Sympático“ bezeichnet und geliebt wird. Mit einem Vorwort von Sepp Maier!

