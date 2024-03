Madrid, 21.03.2024 – Als bester Franchise-Geber, der praktisch jedem Menschen die Chance gibt, sein eigener Chef zu werden, wurde der Dating Services von TTPCG® ausgewählt und ausgezeichnet. In Spanien sind Franchise-Verträge nicht gesetzlich geregelt. Die wenigen bestehenden Richtlinien stellen lediglich eine Richtschnur dar. Einer der Gründe für die Auszeichnung von TTPCG® besteht in dem einfachen und fairen Vertrag, der die Zusammenarbeit regelt. Kleingedrucktes oder gar einseitig unfaire Passagen gibt es im TTPCG® Franchise-Vertrag nicht. In seiner Eigenschaft als bester Franchise-Geber sorgt TTPCG® für eine privilegierte Stellung seiner Franchise-Partner. Die Zahl der Franchise-Unternehmen ist auch in Spanien in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Einem weltweiten Trend folgend.

Besser kann kein Start in den neuen Job als eigener Chef erfolgen

Damen und Herren, welche die Chance auf eine Franchisepartnerschaft mit der Nummer 1 der Global-Player-Partnervermittlung erhalten, zahlen nur eine einmalige geringe Franchise-Gebühr in Höhe von EUR 2900,–. Weitere Kosten entstehen den Franchise-Nehmern nicht. Damit profitiert jeder Franchise-Nehmer an seiner kleinen Investition in seine Selbstständigkeit mit, an Investitionen in mehrstelliger Millionenhöhe, welche TTPCG® seit Unternehmensgründung im März 1981 in sein System und seine Marke investiert hat. Nach unserem Kenntnistand bietet nur TTPCG® ein Franchise-System, welches jährlich USD Millionenbeträge in Marketing und Werbung investiert und seinen Franchise-Nehmern anteilig nichts in Rechnung stellt. Die TTPCG® Franchise-Partnerschaft als Berater, der für die Interessenten-Beratung zuständig ist, ist auch für Quereinsteiger jeden Alters möglich. Freude am Umgang mit seinen Mitmenschen, gute Allgemeinbildung sowie Internet Grundkenntnisse genügen vollauf. Die Einarbeitung erfolgt online mit 24-7 Unterstützung. Unter Nutzung einer speziellen Software zur Fernberatung stellen TTPCG ® Franchise-Nehmer den Interessenten Schritt für Schritt die weltweit in dieser Form einmaligen Dienstleistungen von TTPCG ® vor. Sicher und bequem im eigenen zu Hause auf dem PC oder dem Smartphone. Fehler in der Beratung und online Datenerfassung sind dank künstlicher Intelligenz praktisch unmöglich.

Schnell können TTPCG® Franchise-Nehmer ein gutes Einkommen erzielen

Consejos para franquiciados iniciales würdigte in seiner Auszeichnung auch, dass neuen TTPCG® Franchise-Nehmern die Möglichkeit in die Hände gelegt wird, bereits im Startmonat ein Einkommen von EUR 2000,– bis EUR 3000,– zu erzielen, was bedeutet, den Cashflow der geringen Investition im ersten Monat schon zu erreichen. TTPCG® dürfte weltweit der einzige Franchise-Geber sein, der nicht an seinen Franchise-Nehmern Geld verdient, sondern gemeinsam mit diesen. Laut Aussage von CEO Tim Taylor könnte TTPCG® aus finanziellen Kalkulationen heraus auf jegliche Franchise-Gebühren verzichten. Sinn der Franchise-Gebühr bei TTPCG® ist es, das ernsthafte Interesse von Interessenten einzuholen und Jobhopper sowie Ausprobierer fernzuhalten, weil solche Menschen nicht in eine Sunrise-Company mit 42-jähriger Erfolgsgeschichte passen. Wer im deutschsprachigen Raum darüber nachdenkt, sein eigener Chef zu werden, kann sich unter

https://ttpcg-franchise-eu.us/ informieren.

Sie haben die Übersetzung eines Artikels des Unternehmensberaters Antonio Lopez, Madrid gelesen. Dieser Artikel erschien zuerst in Kastilisch bei Consejos para franquiciados iniciales. Übersetzung von Rosalia Caballe.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

