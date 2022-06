Jeder verdient seine passende Stelle! Damit gewann Jörg Schildknecht beim 11. Internationalen Speaker Slam

141 Rednerinnen und Redner waren zum Speaker Slam angetreten. Weltrekord.

Alle hatten genau 4 Minuten Zeit, die internationale Jury zu überzeugen. Mit seiner Rede „jeder verdient seine passende Stelle!“ gewann Jörg Schildknecht den Excellence Award 2022 in seiner Kategorie.

Nach der Qualifikation beim „Silent Speaker Battle“ stieg die Anspannung und das Herz pochte immer stärker. Wie beim beliebten Poetry Slam „batteln“ sich die Redner beim Speaker Slam mit ihren persönlichen Themen.

In seiner authentischen Rede erlebten wir die 70 jährige Vollblut-Informatikerin, wie sie leiden-schaftlich durch alte wichtige Programme geht, Fehler entdeckt und diese flickt. Dafür erhält sie viel Lob von den Mitarbeitenden, die mit diesen Programmen arbeiten.

Gemäss Statistik wollen 70% bis 80% ihren Arbeitsplatz wechseln. Gilt das auch für Sie?

Sein Angebot für IT-Spezialisten (m/w/d), die ihren Beruf lieben, aber mit dem Arbeitsplatz nicht mehr glücklich sind. Diese können sich bei Jörg Schildknecht melden. Er ist seit 1994 als Rekruter, Mandatsleiter und Chancen-Geber tätig.

„Wir klären gemeinsam ab, was Du wirklich willst“. Vielleicht genügt danach ein klärendes Gespräch mit dem bisherige Vorgesetzten – und neu motiviert geht’s im gleichen Unternehmen mit Freunden und Kollegen weiter.

Falls nicht, prüfen wir gemeinsam verschiedene Alternativen. Beantworten heikle Fragen zu Weiterbildung, Gehalt und dem Bewerbungsprozess. Letztlich auch, ob Du weiterhin als Ange-stellter, Selbständiger, oder im Contracting/Payrolling arbeiten willst.

Nutzen Sie die Chance ihre passende Stelle zu finden.

Der Internationale Speaker Slam war der größte seiner Art. 141 Rednerinnen und Redner sorgten für den neuen Teilnehmer-Weltrekord. Der Internationale Speaker Slam fand zum 11. Mal statt. Nach Stuttgart, München, Frankfurt, Wien und New York, diesmal erneut in Mastershausen.

https://wistar.ch/uber-wistar/

Kontakt

wistar informatik ag

Jörg Schildknecht

Schulhausgässli 4

3098 Köniz

+41 79 410 59 72

joerg.schildknecht@wistar.ch

http://www.wistar.ch

