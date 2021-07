Jens Frommann ist neuer President und CEO bei Solenal: Ausbau internationaler Präsenz im Fokus

Unternehmen für Desinfektionslösungen baut Marktposition und damit verbundene Vertriebsaktivitäten über die Landesgrenzen hinweg aus

Nesselwang, 29. Juli 2021 – Jens Frommann ist ab sofort President und CEO der Solenal GmbH ( www.solenal.com). Unter der Leitung des erfahrenen Managers möchte das Unternehmen, das auf alkoholfreie und pH-neutrale Desinfektionslösungen spezialisiert ist, seine Marktposition mit der Kernmarke Solenal weiter ausbauen – auch über die Landesgrenzen hinaus. Jens Frommann verfügt über eine breite Expertise im internationalen Vertrieb und bei der weltweiten Markteinführung von Produkten.

Die Solenal GmbH hat sich auf alkoholfreie und pH-neutrale Desinfektionslösungen spezialisiert. Die Anwendungsbereiche sind vielfältig. Die von Solenal hergestellten Produkte ermöglichen schonend die Hygiene von Händen, Oberflächen sowie Räumen und sorgen für keimfreies Trinkwasser. Sie wirken nachweislich gegen alle Arten von Viren, inklusive Coronavirus, Bakterien, Pilze und andere Erreger. Die Desinfektionsprodukte werden unter anderem in Branchen wie Gastgewerbe, Kreuzfahrt, Krankenhaus und -pflege sowie Altenpflege, Bildung und Landwirtschaft eingesetzt.

Steigerung des Bewusstseins für alkoholfreie Desinfektionslösungen

“Der Bedarf an rein nachhaltigen und alkoholfreien Hygiene- und Desinfektionslösungen steigt stetig. Denn Desinfektionslösungen auf Alkoholbasis bringen bei regelmäßiger Anwendung auf der Haut verschiedene Nachteile wie zum Beispiel dermale Effekte mit sich. Auch können sie Oberflächen schädigen, auf denen sie angewandt werden. Diese und weitere Risiken möchten wir mit schonender Desinfektion minimieren”, erklärt Jens Frommann, President und CEO der Solenal GmbH.

Jens Frommann hat sich daher unter anderem zum Ziel gesetzt, das Bewusstsein für die alkoholfreie und pH-neutrale Desinfektionslösung Solenal zu steigern. Auf Basis seines breitgefächerten Know-hows im Bereich des weltweiten Vertriebes treibt er den Ausbau der Reichweite der Kernmarke Solenal künftig weiter voran. Der Experte verantwortete als Geschäftsführer in den Jahren 2013 bis 2020 den internationalen Sales eines mittelständischen Spezialmaschinenherstellers und verfügt über langjährige Erfahrung in weltweiten Markteinführungen von Produkten.

Neben dem Ausbau des Solenal-Kerngeschäfts in der DACH-Region und der engen Zusammenarbeit mit bereits bestehenden Partnern in den USA, China, Afrika und Südamerika, liegt das Augenmerk von Jens Frommann auf der Ausweitung der internationalen Präsenz durch Netzwerke, Joint Venture oder weiterer Lizenznehmer.

