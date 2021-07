Jetzt 10 % Umsatzprovision für alle American Football Vereine

Der Shop.American-Football.com startet Partnerprogramm für Vereine, Teams und Portalbetreiber. Damit können diese nur durch Werbebanner 10 % Umsatzprovision verdienen.

Der Shop.American-Football.com hat ganz aktuell speziell für Vereine und Portalbertreiber ein Partnerprogramm / Affiliateprogramm aufgelegt, um diesen die Möglichkeit zu geben, an den Shop – Umsätzen 10 % Provision mitzuverdienen.

Der Shop ist mit über 4.000 lagernden American Football Artikeln für Spieler, Vereine und Fans einer der größten American Football Händler Europas. Dort wird wirklich alles für American Football geboten, Bälle und Equipment, Ausrüstungen von Helmen, Pads, Handschuhen bis hin zu Schuhen von allen bekannten Marken wie Adidas, Under Armour, Nike, Riddel und viele mehr. Auch der NFL Fan findet dort über Caps, Trikots, Shirts und Hoddies alles, was das Fanherz höherschlagen lässt.

Das Partnerprogramm wird über die Affilate Plattform Adcell angeboten. Für die Partner werden starke 10 % vom bezahlten Umsatz vergütet. Mit 90 Tagen Cookielaufzeit und 80,- Euro durchschnittlichem Warenkorbumsatz bieten wir sehr gute und faire Verdienstmöglichkeiten. Immer wieder sorgen spektakuläre Dealaktionen für attraktive Rabatte und Kaufanreize.

Die Zahl der NFL Fans in Deutschland wächst kontinuierlich durch die TV Präsenz. Der letzte Superbowl erzielt mit 2,4 Mio. Zuschauern Rekordwerte. Die Mitgliederzahlen der Vereine in Deutschland wachsen stetig. Die GFL, GFL2 und auch die neue European League of Football (ELF) stehen bereits mitten in der Saison. Auch die unteren Ligen werden ab August ebenfalls wieder den Spielbetrieb aufnehmen.

Mit diesem Partnerprogramm möchten wir besonders den Vereinen eine Gelegenheit geben, durch die einfache Bewerbung des Shops ganz leicht zusätzliche Erträge zu erzielen.” erklärt American Football und Affiliatemarketing Fachmann Holger Weishaupt, der die Teams im Programm persönlich betreut. “Ich freue mich sehr, meine beiden Leidenschaften American-Football und Affiliate – Marketing hier jetzt sinnvoll verbinden zu können”. Weishaupt hat schon seit Mitte der 80 iger Jahre mit American Football zu tun und betreut unter anderem auch das Portal american-football.com. Im Online – und Affiliatemarketing ist er seit 1999 über seine eigene Agentur Ankerwerke tätig.

Neben einem erstem Bannerset, welches regelmäßig aktualisiert wird, stehen Direktverlinkungen zu einzelnen Produkten und eine CSV Tabelle mit allen Produkten zur Verfügung. Darüber können die Produkte schnell und einfach in die eigenen Seiten eingebunden werden. Das Team vom Shop.American-Football.com freut sich auf die Anmeldung zum Programm über diesen Link.

https://www.adcell.de/partnerprogramme/9808

Die Freischaltung erfolgt innerhalb 24 Stunden erfolgen und schon können die Vereine als Affiliate Partner starten und ihre Kasse durch zusätzliche Einnahmen aufbessern. Für Fragen und Hilfe bei der Anmeldung steht das Shop Team gerne zur Verfügung: team@american-football.com

Extratipp für noch mehr Umsatz: Der Traffic aus den Social Media Kanälen wie Facebook,Twitter, Instagram und Pinterest und Instagram kann natürlich auch zur Bewerbung des Shop.American-Football.com genutzt werden.

Amfoo.de, alles für American – Football. Für aktive Spieler und Neueinsteiger haben wir die besten und wichtigsten Produkte für die Ausrüstung, zusammengestellt. Helme, Facemasks und Shields / Visiere, Schulterpolster / Shoulderpads, Schützer für Ellenbogen, Unterarme, Handgelenke und Knie, die wichtigen Mundschutze / Mouthpieces, Handshuhe, Trikots, Hosen, Knieschoner und Orthesen, Schuhe / Cleats und die wichtige Kompressionswäsche, alles wird bei uns vorgestellt, erklärt und die besten Produkte angezeigt.

Für Vereine und Trainer bieten wir Bälle, Zubehör und das perfekte Trainingsequipment.

Dazu kommen alle American Football Filme mit kurzen Beschreibungen und alle Bücher, Sachbücher für Historie, Taktik, Regeln und Statistiken, Romane und mehr. Und was wäre American Football ohne die legendären Partys ? Egal ob Superbowl, Thanks Giving, Tailgating, GFL Spiele oder ein Livestream zu Hause, wir bieten die passende Deko, Rezepte, Originelles und Ideen.

