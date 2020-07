Jetzt auch im Altbau: Bette erweitert Einsatzmöglichkeiten der Installationsbox Easy Connect

Um die praktische Installationsbox Easy Connect auch fit für Renovierungen im Bestand zu machen, lanciert Bette nun eine weiterentwickelte Version, die den Einbau ab 90 mm Fußbodenhöhe erlaubt.

Mit der Installationsbox Easy Connect hat Bette eine intelligente Plug-and-Play-Lösung für den normgerecht sicheren und einfachen Anschluss von Dusch- und Badewannen im Markt etabliert. Um die Installationsbox auch fit für Renovierungen im Bestand zu machen, lanciert das Unternehmen nun eine weiterentwickelte Version, die den Einbau ab 90 mm Fußbodenhöhe erlaubt. Auch der vorkonfektionierte Flexschlauch ist nun bei Bedarf austauschbar.

Bei Badrenovierungen im Altbau standen Installateure häufig vor dem Problem, dass die Aufbauhöhe des Fußbodens zu gering war, um die Vorteile der Installationsbox Easy Connect von Bette nutzen zu können. Deshalb hat der Delbrücker Badspezialist die beliebte Installationsbox nun so weiterentwickelt, dass sie schon ab 90 mm Fußbodenhöhe eingesetzt werden kann – bis auf dieses Maß kann die Box nun nach Einsetzen in den Estrich einfach mit einem Cuttermesser heruntergekürzt werden.

Dadurch lassen sich nun auch bei vielen Renovierungen im Bestand flache und superflache Duschwannen sowie Einbau- und freistehende Badewannen schneller, einfacher und normgerecht sicher installieren. Der große Vorteil der cleveren Lösung: Da die Installationsbox mit einer vorkonfektionierten Dichtmanschette normgerecht in die Verbundabdichtung integriert wird, müssen Badewannen und barrierearme Duschwannen nicht mehr zusätzlich mit Dichtband abgedichtet werden. Das spart zahlreiche Arbeitsschritte ein.

Flexschlauch austauschbar

Neben der Einbauhöhe hat Bette auch den Anschluss innerhalb der Box neu gestaltet. Installateure haben nun die Wahl, ob sie die Ablaufgarnituren der Wannen mit dem vorkonfektionierten Flexschlauch anschließen wollen oder mit eigenen Ablaufrohren, denn der Flexschlauch kann jetzt einfach ausgetauscht werden. Da der Flexschlauch biegsam ist und auf die passende Länge ausgezogen werden kann, ist er immer dann besonders hilfreich, wenn beim Anschluss der Ablaufgarnituren Spielraum nach oben oder zur Seite benötigt wird.

Die Installationsbox Easy Connect erfüllt die aktuellen Dichtheitsnormen nach DIN 18534 und ÖNORM B3407 und ist nach ETAG 022 geprüft. Die Kiwa-geprüften Dichtkomponenten sind im Lieferumfang enthalten und die Bauteile werkseitig vorkonfektioniert, was den bauseitigen Aufwand weiter reduziert.

Kongenialer Partner für die Installationsbox ist der BetteMinimum Wannenträger. Er beschleunigt die Montage von superflachen Duschwannen und Duschflächen auf Estrich nochmals erheblich, da alle Komponenten weitestgehend vorkonfektioniert und perfekt aufeinander abgestimmt sind. Wie viel Zeit und Arbeitsschritte dadurch eingespart werden können, zeigt ein Best-Practice-Beispiel im Blog des Unternehmens unter bit.ly/3axmhxo.

Bette ist Spezialist für Badelemente aus einem besonderen Material und

Herstellungsprozess: Titanstahlplatten werden dabei unter hohem Druck verformt und mit einem dünnen, dem Glas verwandten Überzug veredelt – daher die Bezeichnung “glasierter Titanstahl”. Dieses Verbundmaterial ist für den Lebensraum Bad ideal – es ist hautfreundlich, hygienisch, langlebig und robust.

Das Familienunternehmen Bette wurde 1952 in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) gegründet und hat sich exklusiv auf diesen Fertigungsprozess spezialisiert, der eine fließende Formgebung der Produkte in höchster handwerklicher Präzision

ermöglicht. Am Produktions- und Verwaltungssitz sind rund 385 Mitarbeiter beschäftigt. Geschäftsführer ist mit Thilo C. Pahl ein Vertreter der Eigentümerfamilie.

Das Sortiment umfasst Badewannen, Duschflächen, Duschwannen, Waschtische und Badmöbel “Made in Germany”: Unikate, die sich in Farbe und Abmessung variieren lassen und inspirierende Freiräume für die Innenarchitektur des Bades eröffnen. Die Bette-Fertigung verbindet Hightech-Produktion mit Manufakturarbeit, wo sie dem Kundennutzen dient. Mehr als die Hälfte der Produkte werden heute auf Kundenwunsch individualisiert. Über 600 verschiedene Wannen- und Waschtischmodelle werden in einer großen Auswahl an möglichen Oberflächen-farben angeboten.

Aus den natürlichen Rohstoffen Glas, Wasser und Stahl entstehen hochwertige, komplett recyclingfähige Produkte. Sie sind entsprechend der Enviromental Product Declaration (EPD) nach ISO 14025 und nach LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) verifiziert.

