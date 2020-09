Jetzt beim Mini-Lernkreis als Franchisepartner einsteigen

Erfolgreiche Selbstständigkeit im Nachhilfesektor

2018 und 2019 Spitzenplatz für Mini-Lernkreis: Nachhilfeanbieter gehört zu Deutschlands besten Franchise-Unternehmen!

Der Mini-Lernkreis ist erneut das beste Franchise-Unternehmen in der Kategorie Nachhilfeanbieter. Das ist das Ergebnis einer Studie zu “Deutschlands besten Franchise-Unternehmen” von Deutschland Test in Zusammenarbeit mit Focus und Focus Money (Veröffentlichung in der Zeitschrift Focus am 30.06.2018 und in KW 27/2019). Untersucht wurde die Leistungsfähigkeit von Franchisekonzepten. Bewertet wurden die Unternehmen in den Kategorien Digitalisierung, Technologie und Innovation. In allen drei Bereichen hat sich der Testsieger Mini-Lernkreis gegen die Mitbewerber deutlich durchgesetzt.

Wir suchen aktuell zur Verstärkung Existenzgründer als Franchisepartner, die nach einer intensiven Grundschulung sowie mit unserer laufenden Betreuung vor Ort eine Regionalleitung von Nachhilfeschulen selbstständig in mehreren Orten ihrer Region aufbauen.

Der Mini-Lernkreis bringt die Nachhilfe nicht nur in die großen Städte, sondern mit einem flexiblen Einmietsystem flächendeckend und oft konkurrenzlos in die mit Nachhilfe unterversorgten Dörfer und Kleinstädte sowie in die äußeren Stadtteile der Großstädte.

Derzeit sind dem Mini-Lernkreis-System ca. 55 Franchisebetriebe angeschlossen. Unsere Partner kommen aus allen Berufssparten und benötigen, da es um die Organisation, also um das Management der Nachhilfeschule geht, keine pädagogische Ausbildung. Natürlich ist es für Franchise-Partner mit pädagogischer Ausbildung auch möglich in ihrem eigenen Betrieb zu unterrichten.

Die Vorteile des Mini-Lernkreis-Franchisepartners gegenüber unseren Mitbewerbern:

1. Kurze Anfahrtswege, da der Unterricht vorwiegend in mit Nachhilfe unterversorgten Dörfern und Kleinstädten und äußeren Stadtteilen der Großstädte stattfindet.

2. Lehrgänge in allen Unterrichtsfächern

3. Qualifizierte Lehrkräfte

4. Eigene Lehrmaterialien

5. Einstufungstests für alle Schuljahrgänge

6. LRS/Legasthenie-Test, Diagnose, Fördermaterial und Unterricht in Kooperation mit dem Lernserver an der Uni Münster

7. Konzentrationsförderprogramme

8. Intensive Vorbereitung auf Klassenarbeiten und Prüfungen

9. Speziallehrgänge z.B. ” Fit für die Fünfte” für den Übergang in weiterführende Schulen

10. Neues Geschäftsfeld “EnglishKidsClub” für Kinder von 3-6 Jahren ohne weitere Einstiegsgebühr

Mini-Lernkreis – Die professionelle Nachhilfeschule

Schon 1974 gründete der Kaufmann Dieter Adam das gleichnamige Lehrinstitut, die heutige Systemzentrale des Franchise-Systems Mini-Lernkreis.

In Mini-Lerngruppen oder in Einzelnachhilfe werden Schülerinnen und Schüler nach einem seit vielen Jahren erfolgreichen Konzept gefördert. Die Teilnehmer stehen unter der Leitung qualifizierter Lehrkräfte.

Damals wie heute ging es darum, Kindern mit Lerndefiziten intensiven schulbegleitenden Nachhilfeunterricht mit speziell entwickelten Lehrmaterialien und Konzentrationsförderprogrammen anzubieten.

