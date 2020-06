Jetzt kostenfrei aktuelles Certified Directory bestellen!

Sicherheit bei der Hotelauswahl

Wie kann man sicher gehen, dass die Anbieter ideale Voraussetzungen für Geschäftsreisende, Tagungsteilnehmer und Event-Veranstalter bieten? Ganz einfach: Das Prüfinstitut Certified unterzieht Hotels, Apartments und Event-Locations intensiven Tests und liefert einmal jährlich eine kompakte Übersicht aller aktuell zertifizierten Objekte.

Neben einem umfassenden Überblick gibt es zusätzlich praktische und nützliche Checklisten. Dazu gehören zum Beispiel die acht relevantesten Rechtsfragen bei Veranstaltungen (Haftung, Datenschutz, Abgaben, Urheberrechte etc.), Mobilisierung und Aktivierung von Teilnehmern oder die neun Wünsche, mit denen Hotel und Auftraggeber einen Trainer glücklich machen.

Qualität relevanter denn je

Die Corona-Pandemie zeigt uns allen, wie relevant Themen wie Qualität, Nachhaltigkeit und Gesundheit sind. Die Fürsorgepflicht der Arbeitgeber für Personal und Gäste bedeutet in diesen Zeiten mehr denn je, die Einkaufsentscheidungen auf einen neuen Prüfstand zu stellen. Günstige Preise sind attraktiv. Allerdings muss die gesellschaftliche Verantwortung auch so weit gehen, einem Hotel- oder Location-Betreiber die faire Bezahlung der Küchenhelfer und Reinigungskräfte zu ermöglichen und ausreichend Zeit für die Zimmerreinigung zur Verfügung stellen zu können. Die aktuell erhöhten Anforderungen an Hygiene, verkürzte Reinigungsintervalle und das Aufstellen von Desinfektionsmitteln in öffentlichen Bereichen erhöhen die Kosten. Das wird sich perspektivisch auch in den Preisen niederschlagen.

Verantwortung für Hotelqualität trägt auch der Einkauf

Wer in Firmen, Verbänden und Institutionen für die Auswahl von Übernachtungs- und Tagungsleistungen zuständig ist, sollte gerade in diesen Zeiten Wert auf eine adäquate und von unabhängiger Seite geprüfte Qualität legen.

Die Vorsitzende des Bundesverbands Sekretariat und Büromanagement e.V. bSb, Rosemarie Rehbein, sagt: „Gehen Sie kein Risiko ein, buchen Sie ein „Certified“-Hotel!“. Die Vorsitzende der International Management Assistants, Nicole Stigler, ergänzt: „Auf eines können Sie sich verlassen: die Bewertungen von Certified entsprechen objektiven Kriterien.“ Inge Pirner, VDR-Vizepräsidentin bekräftigt: „Die Certified-Zertifikate setzen Standards und bieten Geschäftsreise-Verantwortlichen der Unternehmen eine verlässliche Orientierungs- und Arbeitshilfe.“

Zögern Sie also nicht. Wenn Sie im Einkauf tätig sind oder für die Auswahl von Hotel- und Eventleistungen zuständig sind: Das 275 Seiten starke Directory kann kostenfrei angefordert werden. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an directory@certified.de.

Certified ist ein unabhängiges Prüfinstitut, das Übernachtungsbetriebe und Locations in sechs Kategorien auszeichnet. Das Zertifikat “Certified Business Hotel” orientiert sich dabei an dem speziellen Bedarf von Geschäftsreisenden. Die Erfüllung der besonderen Anforderungen im Tagungs- und Veranstaltungsmanagement wird durch die Siegel “Certified Conference Hotel”, “Certified Conference Ship” und “Certified Event Location” attestiert. Vorbildliche Apartment- und Langzeit-Unterkünfte werden mit der Auszeichnung “Certified Serviced Apartment” gewürdigt. Nachhaltige Betriebe können zudem als “Certified Green Hotel” geprüft werden, um besonders ökologisches und gesellschaftlich verantwortliches Handeln mit Transparenz für den Gast zu zertifizieren. Ganz aktuell ist die neue Überprüfung im Rahmen des „Certified Hygiene Check“, bei dem 45 Proben an neuralgischen Stellen im Hotel oder einer Location analysiert werden.

Die kritischen Prüfer von “CERTIFIED” sind Praktiker aus dem Travel- und Event-Management, die objektiv und unabhängig ein professionelles Urteil fällen. Die Prüfungen basieren in jeder Kategorie auf einem umfangreichen Kriterienkatalog, der den aktuellen Wünschen und Anforderungen der jeweiligen Zielgruppen entspricht. Certified versteht sich damit als neutrales Prüfsystem, um Transparenz zu schaffen sowohl in punkto Service- und Qualitätsnachweis auf Anbieterseite als auch hinsichtlich der aktuellen Erwartungen der jeweiligen Zielgruppen an die Dienstleister.

Das Gütesiegel wurde im Jahr 2002 vom Verband Deutsches Reisemanagement e.V. (VDR) ins Leben gerufen und im Jahr 2011 in die eigens gegründete BTME Certified GmbH & Co. KG überführt. Um den wachsenden Anforderungen und der notwendigen Spezialisierung gerecht zu werden, erfolgte in 2014 eine weitere Umstrukturierung sowie die Umfirmierung in Certified Das Kundenzertifikat GmbH & Co. KG, die seitdem unter Leitung des Geschäftsführers Till Runte am Firmenstandort in Bad Sobernheim vier Mitarbeiter beschäftigt. Der VDR hat alle Rechte (Marken- und Lizenzrechte) der Hotelzertifizierung im Mai 2020 an Certified übertragen.

