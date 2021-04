Jetzt noch vom ProReal Europa 9 profitieren!

Platzierungsende des erfolgreichen Kurzläufers ProReal Europa 9 in Kürze!

Die ProReal Serie ist gefragt wie nie und der ProReal Europa 9 bricht alle Rekorde. Nach rund 4 Monaten wurden bereits über 90 Millionen Euro von Anlegern investiert. Auch nach der Erhöhungsoption ist somit in Kürze das maximale Zielvolumen erreicht und platziert. Die hohe Nachfrage verdeutlicht, wie gut der Investitionsansatz bei Anlegern ankommt. Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen und das krisenfeste Marktsegment der Wohnimmobilien treffen auf das Bedürfnis nach Stabilität und Verlässlichkeit.

Die bewährte Zuverlässigkeit und Leistungsstärke der ONE GROUP treffen auf 140 Jahre Immobilien-Knowhow der SORAVIA, die bis dato als Familienunternehmen ein Projektvolumen von über 6,3 Milliarden Euro mit über 14.000 Wohnungen realisiert hat. Rund 12.000 Anleger haben bisher über 500 Mio. Euro in die ProReal Serie investiert und mit dem ProReal Europa 9 haben Sie nun die Möglichkeit, weiterhin von einer kurzer Laufzeit und laufenden attraktiven Zinszahlungen zu profitieren.

Immobilien stehen für Stabilität und Werterhalt. Metropolen wie Frankfurt, München, Hamburg, Köln, Berlin und Wien haben einen stetigen Bedarf an neuem Wohnraum. Der Wohnungsmarkt in den Metropolen kennt keine Krise und Eigennutzer suchen neue Wohnungen.

Die Vorteile vom ProReal Europa 9 auf einen Blick:

Kurze Laufzeit 3 Jahre bis 30.06.2024 (zzgl. möglicher Verlängerungsoption)

Attraktive Verzinsung 6 % p.a. (ab 01.07.2021)

Frühzeichner-Verzinsung 4 % p.a. sofort bis 30.06.2021

Vierteljährliche Auszahlung

Signifikantes Eigenengagement der SORAVIA

Hohe stille Reserven

Vermögensanlage mit externer Mittelverwendungskontrolle durch verwahrstellenähnliche Kontrollinstanz

Verbraucher werden stärker geschützt, als es die regulatorischen Vorgaben verlangen

Freiwillige Sicherheitsinstanzen und besonderes Stabilitätskonzept

Hohe Investitionsquote

Nachgewiesene Performance

Begehrte Lage in den Metropolen

Hohe Investitionssicherheit durch attraktive Pipeline der SORAVIA

Bestnoten der Analysten G.U.B. Analyse mit dem Rating “A” sehr gut

Keine Kaufnebenkosten (Agio entfällt!)

Unterlagen für den ProReal Europa anfordern:

https://www.proreal-deutschland.de/unterlagen/proreal-europa/

Es gibt viele Argumente, die sich aus Sicht der Investoren positiv auf das Chance-Risiko-Profil auswirken: Zum Beispiel die Streuung über mehrere Projekte, ein Risikopuffer durch stille Reserven und erwartete Projektgewinne und – nicht zu vergessen – das Eigeninteresse am Erfolg der Projektentwicklungen. Die SORAVIA investiert selbst in die Projekte und zieht mit den Investoren am selben Strang bzw. sitzt mit den Anlegern in einem Boot. Und auch auf internationale Expansion versteht sich das österreichische Traditionsunternehmen: Neben Großprojekten in Wien wie dem TrIIIpIe (Volumen ca. 360 Mio. EUR) oder den Danube Flats (Volumen 300 Mio. EUR) und zahlreichen weiteren Projekten in Österreich sind auch Objekte in Deutschland in Bearbeitung. Dazu gehört der Zollhafen Mainz (Volumen 84 Mio. EUR), ein Quartier am Tegernsee (Volumen 128 Mio. EUR). Allein in 2019 hat sich SORAVIA ein Projektvolumen von 1,5 Mrd. EUR neu erschlossen.

Auch die Platzierung vom ProReal Private 2 (ab 200.000 EUR mit 7 % p.a. Verzinsung) und dem neuen ProRealSecur 1 ist bereits weit fortgeschritten. Mit dem ProRealSecur 1 gibt es nun ein ein festverzinsliches Wertpapier als depotfähige und handelbare Investmentlösung. Bei der konstant steigenden Nachfrage war der Schritt zu einer festverzinslichen Anleihe nur logisch und der ProReal Secur 1 eröffnet Anlegern den etablierten Investitionsansatz und das Potenzial des Unternehmensverbundes mit SORAVIA.

Die Vorteile vom ProReal Secur 1 auf einen Blick:

ProReal Secur 1

Festverzinsliche Inhaberschuldverschreibung

Emissionsvolumen bis zu 50 Mio. EUR

Währung Euro

ISIN / WKN DE000A3E46V5 / A3E46V

Depotfähig / Börsenhandel nach Platzierung angestrebt

Investitionszweck: Zwischenfinanzierung für Projektentwicklung

Mindestzeichnung 10.000 EUR / Stückelung 1.000 EUR

Geplante Laufzeit 4 Jahre bis 31.12.2024 (zzgl. etwaiger Verlängerungsoption um maximal zweimal 12 Monate)

Zinssatz 5,75 % p. a. (ab 01.10.2020)

Zinszahlung jährlich nachträglich per 31.12. geplant (erstmals am 04.01.2021)

Rückzahlung: 100 % zum 31.12.2024 (vorbehaltlich einer etwaigen Verlängerung)

Zahlstelle KAS Bank N. V.

Kein Agio! (Ausgabeaufschlag)

Weitere Informationen und Unterlagen ProReal Secur 1 (depotfähig):

https://www.proreal-deutschland.de/unterlagen/proreal-secur/

Weitere Informationen Privatplatzierung ProReal Private 2 (ab 200.000 EUR und 7 % p.a. Verzinsung)

https://www.proreal-deutschland.de/unterlagen/proreal-private-2/

Wichtiger Hinweis:

Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Bei unseren Angaben handelt es sich um eine unvollständige, unverbindliche Kurzinformation die ausschließlich zu Werbe- und Informationszwecken dient. Die Unterlagen stellen keine Anlageberatung dar. Sie sollen lediglich einen ersten Überblick über das Investitionsangebot der ProReal Deutschland 8 GmbH (Emittentin) geben. Es handelt sich bei den enthaltenen Angaben nicht um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf der dargestellten Emission. Wertentwicklungen der Vergangenheit und Prognosen über die zukünftige Entwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Bei unseren Angaben auf der Webseite handelt es sich um eine unvollständige, unverbindliche Kurzinformation die ausschließlich zu Werbe- und Informationszwecken dient. Die Unterlagen stellen keine Anlageberatung dar. Sie sollen lediglich einen ersten Überblick über das Investitionsangebot der ProReal Deutschland 8 GmbH (Emittentin) geben. https://www.proreal-deutschland.de/unterlagen/risikohinweis/

Seit mehr als 30 Jahren bietet die CVM GmbH attraktive Investments mit Bestnoten von den Analysten!

