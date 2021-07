Jetzt Schulen und Kitas mit Luftreinigern ausstatten

euroLighting klärt über Funktion und Kosten von UVC-Luftreinigern auf

Nagold, Juli 2021 – Um Schulen und Kitas für den Herbst verstärkt gegen das Coronavirus und eine kommende Delta-Variante zu schützen, sprechen die Regierungen der Länder derzeit über die Anschaffung und Förderung von mobilen Luftreinigern. Dabei ist es wichtig, die Fakten über die Qualität hochwertiger Geräte sowie deren Preise zu kennen.

Welche Fehlmeinungen kursieren zu Luftreinigern?

Luftreiniger wirken nicht: TÜV-geprüfte UVC-Luftreinigungsgeräte wie die von euroLighting unterscheiden sich von handelsüblichen tragbaren Luftreinigern. UVC-Licht ist die beste Desinfektionsmethode zur Abtötung von Viren und Bakterien und wirkt mit bis zu 99%. Somit ist es ausgeschlossen, dass sich Viren im Gerät bei mangelndem Filteraustausch vermehren und die Atemluft kontaminieren oder andere Nebenwirkungen verursachen.

Gute Luftreiniger kosten mehrere Tausend Euro: Qualitativ hochwertige TÜV-geprüfte UVC-Luftreinigungsgeräte wie die von euroLighting sind bereits für einen Listenpreis von 1.500 Euro erhältlich.

Luftreiniger versus Lüften: Diese Entweder-oder-Frage stellt sich hier nicht: Die Reinigung der Raumluft mittels Geräten geschieht bei geschlossenen Fenstern, das Hinzufügen von neuem Sauerstoff erfolgt durch regelmäßiges Lüften. Deshalb sind die neuen mobilen UVC-Luftreiniger von euroLighting erstmals zusätzlich mit einem CO2-Sensor ausgestattet. Der Sensor zeigt automatisch per Licht- und Akustiksignal an, wenn die CO2-Konzentration zu hoch ist (stufenlos einstellbar von 500-5.000ppm) und gelüftet werden sollte.

Luftreiniger helfen nur gegen Corona-Viren: Luftreiniger sind eine Investition in die Zukunft, denn sie filtern die Raumluft auch vor Grippe-Viren und Bakterien. Zudem beugen sie Allergiesymptomen bei Kindern vor, da sie mit einem mehrstufigen Filtersystem die Raumluft vor Feinstaub, Pollen, Milben und Keimen reinigen.

Luftreiniger erfordern eine umständliche Wartung: Bei den mobilen Stand- und Deckengeräten von euroLighting beschränkt sich der “Wartungsaufwand” nach dem einfachen Aufstellen oder Anbringen in einer Kassettendecke auf einen Filterwechsel – vergleichbar mit dem Austausch eines Staubsaugerbeutels. Eine automatische Anzeige weist auf den Zeitpunkt je nach Verschmutzungsgrad hin, etwa nach 2.000 bis 3.000 Stunden. Ebenfalls angezeigt wird der Austausch der UVC-Lampe nach Ablauf der LED-Laufleistung nach etwa 8.000 Betriebsstunden.

UVC-Luftreiniger von euroLighting:

Die TÜV-geprüften sowie CE- und RoHS-zertifizierten UVC-Luftreinigungsgeräte von euroLighting bestehen aus einem Gebläse, das die Raumluft ansaugt und gereinigt wieder in den Raum zurückbläst, mehreren Filtersystemen einschließlich HEPA zur effektiven Filterung von Hausstaub, Milben, Pollen und mehr, sowie einer lichtdichten Strahlenkammer mit UVC-Dioden oder UVC-Lampen zur Vernichtung von Viren, Bakterien und Sporen. Dabei wird kein Ozon erzeugt.

Das Lieferprogramm umfasst mobile Standgeräte in diversen Größen ebenso wie installierbare Deckenkassettengeräte im Raster 62 x 62cm und Wandgeräte in diversen Größen für unterschiedliche Raumvolumen.

euroLighting bietet eine günstige Leasing-Finanzierung über 3 oder 5 Jahre an, sodass die monatliche Rate lediglich 30 Euro (bei 5 Jahren) beträgt.

Ausführliche Informationen sind auf der Webseite www.eurolighting.de im Bereich “healthcare” zu finden.

Die euroLighting GmbH aus Nagold konzentriert sich auf den Vertrieb und die Entwicklung moderner LED-Technologie. Eine Neuheit sind die LED-Produkte mit sonnenlichtähnlichem Spektrum, die sich positiv auf die Gesundheit von Mensch und Tier auswirken. Hier bietet euroLighting sowohl Leuchtdioden als auch verschiedene Typen an einsatzfertigen LED-Leuchtmitteln an.

Das Produktportfolio an modernen LED-Leuchtmitteln umfasst zudem LED-Straßenlampen bis 150W (= HQL 400W) inklusive Nachtabsenkung sowie komplette Smart-City-Systeme für den Aufbau einer intelligenten Stadt.

Der Unternehmensbereich healthcare fokussiert sich auf den Vertrieb von UVC-Luftreinigungs- und Desinfektionsgeräten.

