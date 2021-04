Jetzt ZFU zertifiziert: Ausbildung zum Personal Branding Consultant

Die Ausbildung zum Personal Branding Consultant von werdewelt in Kooperation mit der HSB Akademie ist jetzt auch ZFU zertifiziert

Die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) prüft die Qualität von Bildungsangeboten. Ihr Zertifikat belegt, dass der Fernunterricht hohen fachlichen und didaktischen Ansprüchen gerecht wird. “Unsere Ausbildung zum Personal Branding Consultant ist jetzt ebenfalls von der ZFU zertifiziert. Das untermauert noch einmal den hohen Qualitätsstandard der Weiterbildung zum Personal Branding Consultant. Die Teilnehmer lernen mit anerkannten Methoden aus der Praxis und erhalten ausschließlich geprüfte Lernunterlagen”, erläutert Ben Schulz.

Personality First – diesen Ansatz verfolgt die Personal-Branding-Agentur werdewelt rund um CEO Ben Schulz schon lange. Und die Entwicklungen der letzten Jahre zeigen deutlich, dass der Mensch als Marke zunehmend in den Mittelpunkt rückt. Ihr umfangreiches Wissen geben die Pioniere des Personal Branding in Zusammenarbeit mit der HSB Akademie, erstmals im deutschsprachigen Raum, in der Online Marketing Weiterbildung zum Personal Branding Consultant weiter.

“Bei der Weiterbildung zum/zur Personal Branding Consultant können Sie sich auf maximale Fachkompetenz und jahrelange Erfahrung verlassen. Mit seiner Agentur werdewelt gehört Ben Schulz zu den Pionieren im Personal Branding. Über 1.000 Positionierungs- und Strategiegespräche haben sie bereits geführt – und mehr als 500 Personal Branding-Projekte realisiert. Mit Susanne Wagner steht Ihnen noch eine zweite Personal-Branding-Expertin als Dozentin des Kurses zur Seite”, erläutert Holger Erbe, Geschäftsführer der HSB-Akademie.

Die beiden Ausbildungsmodule zum Personal Branding Consultant (Junior und Senior) umfassen je 6 Monate und bieten eine wöchentliche live Online-Vorlesung sowie regelmäßige Sprechstunden mit den Dozenten Ben Schulz und Susanne Wagner. Ebenso dazu zählen 2 Präsenz-Module in der mittelhessischen Agentur werdewelt, umfassende Studienbriefe und jede Menge Bonusmaterial. Mit bestandener Abschlussprüfung erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat der IHK Bildungszentrum Dresden gGmbH.

Nähere Informationen und Anmeldung zur Weiterbildung zum Personal Branding Consultant unter: https://www.werdewelt.info/angebote-pakete/online-marketing-ausbildung-personal-branding-consultant/

Nähere Informationen zu werdewelt unter https://www.werdewelt.info

Bei der Personal-Branding-Agentur werdewelt treffen Know-how über Unternehmensstrategie und psychologisches Wissen auf professionelles Marketing-Handwerk. Vom strategischen Sparring über Positionierungskonzepte und Geschäftsmodelle bis hin zur operativen Umsetzung liefern die Experten der werdewelt Marketingkommunikation auf höchstem Niveau.

Als Pioniere im Bereich des Personal Branding haben Ben Schulz und sein Team der werdewelt schon vor vielen Jahren erkannt, dass Personenmarketing nach völlig anderen Richtlinien als das klassische Produktmarketing verläuft. Geht es darum Menschen zu Marken zu machen, ist werdewelt der “Resulter” an der Seite von Selbstständigen, Unternehmern, Inhabern, CEOs und Führungskräften. Bereits über 1.000 erfolgreich durchgeführte Strategiegespräche sprechen für die Berater und Marketing Spezialisten.

Die werdewelt begleitet Menschen vom Wer, der Personality, zum Warum und macht sie zu einer erfolgreichen Personal Brand, die begeistert. Sie sind das Team für Sichtbarkeit, Strategie, Positionierung und die operative Umsetzung in der Markenkommunikation und sorgen für Höchstleistung und maximalen Erfolg einer Personal Brand.

Kontakt

werdewelt GmbH

Benjamin Schulz

Aarstraße 6

35756 Mittenaar-Bicken

+49 2772 5820-10

mail@werdewelt.info

http://www.werdewelt.info

