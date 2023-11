Jetzt zum Webinar anmelden: Echtzeit-Lokalisierung für scanfreie & smarte Lagertransporte mit SAP EWM

Erleben Sie echte Innovationen in der Lagerlogistik im bevorstehenden Webinar von IdentPro und prismat am 1. Februar 2024 um 11:00 Uhr.

In der traditionellen Lagerlogistik sind Barcode-Scans unerlässlich, um Warenbewegungen mit den Daten des Warehouse Management Systems (WMS) zu synchronisieren. Doch das geht auch anders: Die Fachexperten Benedikt Heinen (IdentPro GmbH) und Ralf Rath (prismat GmbH) präsentieren eine innovative, digital gestützte Alternative, die bereits erfolgreich in SAP EWM (Extended Warehouse Management) integriert wurde.

In diesem Webinar erfahren Sie mehr über die Einsatzmöglichkeiten der Echtzeit-Lokalisierungstechnologie, die eine nahtlose Verzahnung von Bestands- und Positionsdaten ermöglicht und somit das Scannen überflüssig macht. Diese Methode eignet sich besonders für Prozesse, bei denen die Zeit eine kritische Rolle für die Wirtschaftlichkeit spielt, wie zum Beispiel bei der Aufnahme von Leergut oder der Produktionsversorgung.

Highlight Erfahrungsberichte: Entdecken Sie, wie diese digitale Transformation die ideale Grundlage für die Automatisierung mit selbstfahrenden Flurförderzeugen bildet und gewinnen Sie Einblicke in die realen Implementierungserfahrungen.

Sie haben die Möglichkeit, Ihre individuellen Fragen während des Webinars zu stellen und live mit den Experten zu diskutieren. Fragen können auch im Voraus per E-Mail an webinar@prismat.de gesendet werden.

Empfehlen Sie das Webinar gerne weiter und seien Sie dabei! Wir freuen uns auf Sie!

Datum: 1. Februar 2024

Zeit: 11:00 Uhr

Hier anmelden: https://us06web.zoom.us/webinar/register/1716998784358/WN_y33zoiwlTrSol4QNd6V6sg

Join the digital Intralogistics

Identpro ist führend in der Lageroptimierung und Spezialist für die Materialverfolgung in Produktion und Lager. Wir bieten Geschäftskunden weltweit schlüsselfertige Systemlösungen bestehend aus Hard- und Softwareprodukten zur Digitalisierung und Autonomisierung der Intralogistik, um diese nachhaltig und erfolgreich zu gestalten. Dazu nutzen wir unsere exklusive digitale Zwillingstechnologie, die auf unserer rein konturbasierten LIDAR-Echtzeit-Ortung für Intralogistik-Fahrzeuge basiert. Identpro hat seinen Hauptsitz in Troisdorf, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter www.identpro.de

Firmenkontakt

IdentPro GmbH

Christina Littau

Camp-Spich-Str. 4

53842 Troisdorf

02241 / 866392-0



https://www.identpro.de

Pressekontakt

IdentPro GmbH

Christina Littau

Camp-Spich-Str. 4

53842 Troisdorf

02241 / 866392-28



http://www.identpro.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.