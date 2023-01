Joachim Kern ist neuer Vertriebsleiter bei POSBOX

Seit 01. Januar 2023 hat der Vertrieb der POSBOX GmbH in Mönchengladbach Verstärkung im Vertrieb bekommen: Joachim Kern, langjährig erfahrener Spezialist für Kassen-Komplettsysteme, ist als Vertriebsleiter bei der POSBOX neu an Bord gegangen.

Joachim Kern war in den letzten zehn Jahren als Senior Account Manager beim Value Added Distributor LODATA Microcomputer tätig und hat dort maßgeblich das Unternehmenswachstum durch den Vertrieb von HP-Kassenlösungen vorangetrieben. Davor war er mehrere Jahre im Vertrieb und als Client Executive bei IBM und Dacos beschäftigt. Als agile Vertriebspersönlichkeit hat er sich in der Branche in den letzten Jahren auch mit der Durchführung von Marketingevents einen Namen gemacht. Seine langjährige Branchenkenntnis rund um den Point of Sale bringt er jetzt bei POSBOX ein.

Als neuer Vertriebsleiter bei POSBOX will Joachim Kern die POS-Lösungen, also Kassen-Komplettsysteme und Kassen-Peripheriegeräte von HP sowie die POSBOX Kassenlösung, im Markt weiter vorantreiben und neue Kundenpotenziale erschließen.

„Wir heißen Joachim Kern in unserem Team willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm. Mit seiner langjährigen Erfolgsgeschichte und seiner Branchenkenntnis rund um IT-Lösungen für den Retail stellt er eine Bereicherung für unser Unternehmen dar. Wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam im Markt viel bewegen werden“, erklärt POSBOX-Geschäftsführer Sven Elsner. „Wir wünschen Joachim Kern viel Erfolg und eine glückliche Hand bei seinen neuen Aufgaben.“

Die POSBOX GmbH ist ein auf Kassensysteme und Retail-Store-Solution spezialisierter Value Added Reseller und Distributor. Als HP Retail Solution Specialist verfügt das Unternehmen über ein umfassendes Knowhow der HP Retail Produkte, mit dem es Partner und Kunden rund um das Thema Kassenlösung berät.

Die Anforderungen der Kunden vollumfänglich zu Verstehen bildet die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens. Mit über 20 Jahre Erfahrungen im Bereich der Kassenlösungen setzt POSBOX auf langfristige Partnerschaften mit namhaften Herstellern und strategischen Kooperationspartnern, um seinen Kunden eine optimale Lösung für ihr Business anbieten zu können.

