JOBBÖRSE24® – Eine Jobbörse, viele Möglichkeiten

Effektiv und preiswert bei der Personalsuche

Das Stellenportal JOBBÖRSE24® bietet für Arbeitgeber eine Vielzahl von Möglichkeiten für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen, zugeschnitten für alle Branchen und Unternehmensgrößen. Dabei bietet die JOBBÖRSE24® eine hohe Reichweite, vor allem in Hinsicht auf Google for Jobs und den Google-Suchergebnissen. Wer einen Job auf Google sucht, wird die Stellenangebote von JOBBÖRSE24® finden. Auch für Smartphone-affine Bewerber sind die Stellenausschreibungen leicht auffindbar, durch die für alle Endgeräte optimierte Ausspielung. Das Preis-Leistungsverhältnis ist vergleichsweise sehr günstig.

Das Angebot bei JOBBÖRSE24® ist umfassend. Arbeitgeber haben folgende Möglichkeiten:

– 1 Jahr Flatrate – Unbegrenzte Anzahl an Stellenausschreibungen zum einmaligen Preis.

– XML – Flatrate -Veröffentlichung der Stellenanzeigen zeitsparend und voll automatisiert.

– Einzelschaltungen mit einer Laufzeit von 30 Tagen, 60 Tagen oder 90 Tagen.

– 3er, 5er, 10er oder 20er Stellenpakete mit einer Laufzeit von 30 Tagen, 60 Tagen oder 90 Tag

– Pay per Application (PPA) Zahlung nur für eingehende Bewerbungen.

– Performance-Paket (JOBBÖRSE24® + JobNinja + Linkedin-Werbekampagne) mit einer Laufzeit von 30 Tagen.

– Zubuchbare Werbekampagnen für Linkedin oder Facebook (Small, Medium oder Large).

– Optionale Zusatzoptionen wie “TOP Job”, “TOP Arbeitgeber oder automatischer Refresh.

Starkes Employer Branding

Unternehmen werden potentiellen Bewerbern attraktives vorgestellt, z. B. mit der Einbindung eines Imagevideos, ohne Aufpreis. Die Darstellung eines Arbeitgeberprofils ist bei allen Leistungen inklusive.

Mehrere Möglichkeiten der Anzeigengestaltung

Es gibt die Möglichkeit, Stellenausschreibung im vorgefertigten Template ganz unkompliziert selbst zu erstellen, eine fertige PDF hochzuladen oder ganz einfach per Link-Anzeige zu schalten.

Zudem ist auch die Erstellung einer individuellen HTML Anzeige möglich.

Bewerber haben die Möglichkeit sich direkt per E-Mail zu bewerben oder per externen Link, direkt in das Bewerbermanagementsystem.

Einfache Handhabung für Bewerber

Nach der kostenlosen Registrierung können Bewerber ihren Lebenslauf sowie andere wichtige Bewerbungsunterlagen in Ihren Mitgliederbereich bei JOBBÖRSE24® hochladen.

Wenn Bewerber eine passende Stellenausschreibung finden, können Sie sich bei direkt bewerben und der Arbeitgeber erhält automatisch die hinterlegten Bewerbungsunterlagen sowie alle wichtigen Informationen mit nur wenigen Klicks.

Bei JOBBÖRSE24® können Bewerber auch einen persönlichen Jobalert einrichten.

Bei Einrichtung und Aktivierung des Jobalerts werden Bewerber automatisch über neue Jobangebote informiert, die auf das eingerichtete Suchprofil passen.

So verpassen Bewerber kein für passendes Stellenangebot.

AP Management LORENZ®

Die AP Management LORENZ® wurde von David Lorenz im Juni 2018 als Personalvermittlungsagentur gegründet. Auf Grund der weitreichenden Erfahrungen in der Personalgewinnung sowie auch mit div. Jobbörsen, wurde von David Lorenz die eigene Plattform, JOBBÖRSE24® ins Leben gerufen, um Arbeitgebern eine funktionierende Jobbörse zu liefern und diese zu günstigen Konditionen anzubieten. Weitere Informationen gibt es unter www.jobboerse-24.com

