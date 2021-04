Jobloft erhält German Web Award 2021

jobloft unterstützt Unternehmen bei der Mitarbeitersuche mit innovativen, digitalen Bewerbungsprozessen

Das digitale Tool der Neusser Agentur macht Großkonzerne, Mittelständler und Kleinunternehmen zu Recruiting-Champions. Als sichtbares Zeichen für seinen Erfolg erhält jobloft den German Web Award 2021.

Da die deutsche Agenturlandschaft inzwischen recht unübersichtlich geworden ist (nur ein Drittel erzielt Einnahmen von mehr als 250.000 Euro), fällt die Wahl meist auf die großen Player der Branche. Kleine oder lokal verwurzelte Unternehmen haben das Nachsehen.

Die Initiatoren der German Web Awards geben Web- und Online-Agenturen unabhängig von Mitarbeiterzahl und Umsatz, die Gelegenheit, auf sich aufmerksam zu machen. Mit der begehrten Auszeichnung möchten sie Entscheidern bei der Suche nach einer geeigneten Agentur unterstützen.

Der Ablauf des Wettbewerbs

Als Erstes müssen die Anwärter eine Qualifikationsrunde absolvieren. Anhand eines Fragebogens verschafft sich die Jury einen ersten Überblick über das Unternehmen. Ist sie erfolgreich bestanden, geht es in Runde zwei: Jetzt gilt es, in den Bereichen Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit möglichst viele Punkte zu erreichen.

Hier erzielte jobloft 8 Punkte, während der Durchschnitt aktuell bei 6,90 von maximal 10 Punkten liegt. Damit gehört die Agentur zur Spitzengruppe aus über 1.000 Teilnehmern und zu den 50 besten Web- und Online-Agenturen Deutschlands.

jobloft liefert Tools für Recruiting-Champions

Unternehmen möchten Vakanzen heute so schnell und effizient wie möglich besetzen, nutzen aber oftmals noch nicht alle digitalen Möglichkeiten, die es gibt.

jobloft hat sich auf vereinfachte digitale Bewerbungsprozesse spezialisiert. Mit dem Bewerbungstool des Neusser Unternehmens können sich interessierte Besucher von überall und sehr schnell mit dem Smartphone bewerben.

Das Recruiter-Dashboard liefert einen Überblick über alle eingegangen Bewerbungen und alle Kandidaten:innen. Es bietet die Möglichkeit, Bewerbungen im Team zu bearbeiten sowie Raum für Notizen. Unternehmen können Einladungen und Absagen direkt aus dem Dashboard heraus verschicken.

Conversion-fokussiertes Performance Marketing bei der Bewerbersuche

Während sich die meisten Jobportale auf den aktiv-suchenden Teil des Arbeitsmarktes konzentrieren, bietet das Bewerbungstool von jobloft zielgerichtetes Push-Marketing. Bewerber können mit wenigen Klicks alle relevanten Informationen übermitteln. Das Tool erfasst, aber auch interessierte Besucher, sodass sie für ein Retargeting identifizierbar sind.

Kontakt

Muttschall & Henke spotcamp GbR verteten durch Jessica Muttschall & Dennis Henke

Dennis Henke

Schirmerstraße 4

41462 Neuss

–

hey@spotcamp.de

https://jobloft.de/