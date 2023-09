Jonathan wird gemobbt – Ein Kinderbuch über fiese Mitschüler

Ursula Weninger veröffentlicht erstes Buch

Die Autorin Ursula Weninger erzählt in ihrem Kinderbuch-Debüt die Geschichte von Jonathan, der von seinen Mitschülern gemobbt wird. Zu seinem Glück bekommt er eine neue Mitschülerin und Anne kann gar nicht verstehen, was an Jonathan uncool sein soll. Sie versucht, zwischen den Jungs zu vermitteln und dabei kommt heraus, dass auch Jonathans Gegenspieler einige Probleme mit sich herumschleppen …

Nach unzähligen geschriebenen Gedichten, die im Bekanntenkreis viel Freude bereiteten, entschied sich Ursula Weninger, ein Kinderbuch zu schreiben – und endlich auch zu veröffentlichen – und widmet sich in diesem dem leider viel zu verbreiteten Thema Mobbing.

Mit ihrem Buch möchte sie Kinder und Eltern dazu anregen, über das Thema zu sprechen und die Sinne für ihre Mitmenschen zu schärfen. Denn nur wenn wir unsere Umgebung wahrnehmen und unvoreingenommen auf Menschen zu gehen – so wie Anne es uns vormacht – können wir die Probleme aller Beteiligten erkennen und Lösungen finden.

Jonathan, Ursula Weninger

ISBN: 978-3-03886-066-2, gebunden, 24 Seiten, 16,50 Euro

Illustration: Brigitte Susanne Hart-Kytka

