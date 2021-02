Jo’s Hundehalsbänder – der Spezialist für Hundehalsbänder

Wer Wert auf etwas Besonderes legt und Handarbeit schätzt, ist bei Jo’s Hundehalsbändern an der richtigen Adresse

Hundefreunde, gehen mit ihrem Kumpel durch Dick und Dünn. Dazu gehört natürlich auch ein Hundehalsband, das robust genug ist, jedes Abenteuer zu bestehen.

Für Joachim Holzberg, alias Jo, ist die Anfertigung von Hundehalsbändern eine Herzensangelegenheit. Schließlich ist er selbst Hundenarr, für den nur etwas wirklich Besonderes in Frage kommt. Für ihn lag daher nichts näher, als diese Aufgabe selbst in die Hand zu nehmen und eine eigene Halsbandschmiede zu gründen.

Im Laufe der Zeit hat er sich auf Hundehalsbänder aus Leder spezialisiert, die er mit Geschick und Know-How liebevoll gestaltet. Jedes Stück wird individuell in Handarbeit gefertigt und maßgenau auf den Halsumfang des Vierbeiners angepasst.

Qualität ist kein Zufall

Die Zufriedenheit seiner Kunden steht für Jo an erster Stelle. Deswegen setzt er bei den Materialien auf erstklassige Qualität und hat sich für vegetabiles Latigoleder entschieden. Da es auf pflanzlicher Basis gegerbt wird und sowohl gift- als auch allergenfrei ist, schmeichelt es der Hundehaut. Es ist fest und strapazierbar und fühlt sich dennoch geschmeidig an. Latigoleder ist das optimale Material für Hundehalsbänder, da es zusätzlich wasserabweisend und dadurch besonders haltbar ist.

Jedes Stück ein Unikat

Aber auch bei der Verarbeitung des Leders überlässt Jo nichts dem Zufall und passt jedes Stück individuell an. Dadurch wird jedes Hundehalsband zum Unikat. Ausgefallene Motive und Farben, von Spikes, über Sterne und Hufeisen bis zu Herzen, ergeben tierisch starke Mode-Statements und sorgen für einen einzigartigen Auftritt.

Spezielle Wünsche sind immer willkommen

Persönliche Details sind bei der Herstellung der Hundehalsbänder wichtig. Deswegen sucht Jo nach Designs, die die Persönlichkeit des Hundes unterstreichen. Aber sie können auch praktisch sein und den Namen des Hundes aus Strasssteinchen tragen. Jo kommt auch ausgefallenen Wünschen nach und bietet neben klassischen Motiven zusätzlich keltische sowie Lilien und Kreuze. Naturmotive wie Edelweiß und Schmetterlinge sind ebenfalls beliebt und machen jeden Hund zum Trendsetter.

Das besonders praktische Hundehalsband

Highlights des Hundehalsband-Shops sind die handgeknüpften Exemplare aus buntem Paracord, einem reißfesten und antiallergenem Material. Ein besonders empfehlenswerter Begleiter für den Alltag stellen Hundehalsbänder dar, die man schnell an- und ausziehen kann wie die Zugstopphalsbänder sowie Hundehalsbänder mit Klickverschluss.

Kontakt

Jo`s Hundehalsbänder

Joachim Holzberg

Overrathstraße 3

45144 Essen

0201 45889954

info@jos-hundehalsband.shop

https://www.jos-hundehalsband.shop