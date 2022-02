Josip Heit im Interview zum olympischen Gedanken der 24. Olympischen Winterspiele

Das olympische Feuer brennt wieder! In Peking, der Hauptstadt der Volksrepublik China, wurden am Freitag die Winterspiele offiziell, farbenprächtig eröffnet, mit dabei war die große Athletenparade der Nationen, eine wahrhaft aufwendige Inszenierung, Reden von Staatschef Xi Jinping und IOC-Chef Dr. Thomas Bach sowie eine Flammenentzündung, welche die Menschheit ermahnt an die Umwelt zu denken.

In der aktuellen Grundsatzfrage des olympischen Sports, wurden Olympia-Sponsoren und Wirtschaftsbosse der Industrie von DEUTSCHE TAGESZEITUNG befragt, so auch der Vorstandsvorsitzende der GSB Konzerngruppe Josip Heit.

Herr Heit, im Pekinger Nationalstadion wurden die 24. Olympischen Winterspiele eröffnet und es geht in diesen Tagen einmal mehr darum, durch den Sport Werte zu vermitteln, insbesondere an junge Menschen, wie sehen Sie in diesem Zusammenhang die Olympischen Spiele in China?

Josip Heit: „Alle vier Jahre treffen sich Menschen aus der ganzen Welt, um gemeinsam die größten aller Spiele zu feiern. Verbunden im Sport sollen sich die Athleten eines jeden Landes über Kriege und Krisen hinweg in ihren Disziplinen messen. Die olympische Bewegung ist eine Bewegung des Friedens, in deren Mittelpunkt der Mensch steht, ganz gleich welcher Nation, und zwar mit seiner körperlichen Stärke, Willenskraft und seinem schöpferischen Geist. Die Neutralität des Internationalen Olympische Komitee (IOC) ist wichtig, es geht bei den 24. Olympischen Winterspielen um den Sport und nicht um die Politik, es geht um höher, schneller, weiter und besser, das ist der olympische Gedanke, den ich mir für die Sportler vorstelle!“

Herr Heit, inszeniert wurde die Eröffnungszeremonie von dem chinesischen Regisseur Zhang Yimou, welcher bereits die Show zur Eröffnung der Sommerspiele 2008 in Peking eingerichtet hatte, wie fanden Sie die Eröffnungszeremonie?

Josip Heit: „Es war eine atemberaubende zweistündige Zeremonie mit Showeinlagen und Feuerwerk, auch fand ich sehr bewegend, wie Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping mit der traditionellen Formel „Ich erkläre die XXIV. Olympischen Winterspiele von Peking für eröffnet“ das Startsignal gab und die Sportler aus aller Welt friedlich den olympischen Gedanken zelebrierten!

Peking ist damit die erste Stadt, die sowohl Winter- als auch Sommerspiele ausrichtet, das ist hervorragend und eine große Ehre für das chinesische Volk, dem ich zu solch schönen olympischen Sportstätten gratulieren möchte. Mögen die Besten in 109 Wettbewerben ihre Medaillen erringen!“

