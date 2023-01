JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH: Wettbewerbsvorteile durch intensive Forschungsarbeit

Über die eigenentwickelten Handelsstrategien der JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH

Die JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH ist nicht nur ein Dienstleister, der das Vermögen seiner Kunden risikobewusst verwaltet, sondern verfolgt seit ihrer Gründung im Jahr 1994 auch das Ziel, das Vermögen ihrer Kunden sukzessive zu vermehren. Dafür nimmt die Firma regelmäßig an internationalen Forschungsprojekten teil, wodurch fundiertes Wissen über modernste Analysemethoden und -werkzeuge gewonnen wird, das den Kunden der JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH gegenüber ihren Mitbewerbern einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

Inhalt:

– Eine Win-Win-Situation für die JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH und ihre Forschungspartner

– Warum sollte man sein Vermögen in die Hände eines Vermögensverwalters legen?

– Wie funktionieren die Handelssysteme der JRC Capital?

EINE WIN-WIN-SITUATION FÜR DIE JRC CAPITAL MANAGEMENT CONSULTANCY & RESEARCH GMBH UND IHRE FORSCHUNGSPARTNER

Die Zusammenarbeit der JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH mit ihren Forschungspartnern bietet für beide Parteien große Vorteile. Das JRC Capital Handelsteam teilt seine Erfahrungen aus der Praxis direkt mit den Wissenschaftlern, die die Erkenntnisse in ihre Arbeiten miteinfließen lassen können. Die JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH erhält durch die Forschungsergebnisse wiederum wertvolles Wissen über die aktuellen Entwicklungen im Bereich Prognose- und Analysemethoden, was dem Unternehmen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten verschafft. Diesen Vorteil nutzt die JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH für ihre Kunden, denen dadurch ermöglicht wird, in jeder Marktphase Rendite zu erwirtschaften.

WARUM SOLLTE MAN SEIN VERMÖGEN IN DIE HÄNDE EINES VERMÖGENSVERWALTERS LEGEN?

Wer ein Vermögen besitzt, hat, den Erfahrungen der JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH nach, jahrelang hart dafür gearbeitet. Dementsprechend ist die Angst natürlich groß, dieses Vermögen wieder zu verlieren. Ein professioneller Vermögensverwalter kennt die Risiken und Fehlkalkulationen, denen man als Kapitalbesitzer anheimfallen kann und weiß, wie man diese umgeht. Darüber hinaus kann das Vermögen durch einen Vermögensverwalter wie die JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH nicht nur gegen Inflation stabilisiert, sondern auch vermehrt werden.

WIE FUNKTIONIEREN DIE HANDELSSYSTEME DER JRC CAPITAL?

Die JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH kombiniert die Erfahrung ihres eigenen Handelsteams mit jahrelanger Forschung und konnte dadurch quantitative Handelssysteme entwickeln, die nicht nur praxisorientiert, sondern auch direkt anwendbar sind. Als Handelssysteme bezeichnet man spezielle Softwarealgorithmen, die die Kauf- und Verkaufssignale auf den gehandelten Wertpapiermärkten automatisch erzeugen und die Trendbewegungen genau überprüfen. Die JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH analysiert die umfangreichen Marktdaten in Echtzeit und sucht zum Beispiel ausschlaggebende Muster in den Marktkursen, die in der Vergangenheit deutliche Auswirkungen auf die Trendbewegungen hatten. Diese Muster werden mit verschiedenen Indikatoren verbunden, die für den entsprechenden Markt eine Rolle spielen, woraus die Wahrscheinlichkeit für eine Trendfortsetzung oder Trendumkehr berechnet werden kann. Die Handelssysteme der JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH können individuell auf die jeweiligen Märkte angepasst werden, wodurch jeder Kunde genau die Analyse erhält, die zu ihm passt.

Die JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH ist Ihr erfahrener Partner für Asset Management in Berlin.

Firmenkontakt

JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH

Jannis Raftopoulos

Breisgauer Straße 22

14129 Berlin

+ 49 30 847 88 22 – 0

+ 49 30 847 88 22 – 66

contact@jrconline.com

https://jrconline.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.