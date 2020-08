JuBi – Die Messe zu Auslandsaufenthalten: Ab August auch online

Kostenlose Beratung ab sofort virtuell

Die Welt entdecken, Neues lernen, Kontakte knüpfen, den eigenen Horizont erweitern – viele junge Menschen träumen von einem Auslandsaufenthalt! Für den Schritt in die Ferne ist die JugendBildungsmesse (JuBi) seit vielen Jahren die ideale Anlaufstelle, um sich fachkundig und umfassend zu Zielländern und Programmarten beraten zu lassen. Mit der ab 16. August 2020 startenden JuBi-Online ist die Umsetzung von Fernweh-Träumen nun ganz bequem von überall möglich!

Video-Chat und Vorträge direkt auf Laptop und Tablet

Der unabhängige Bildungsberatungsdienst weltweiser bietet eine virtuelle Plattform für alle neugierigen Weltentdecker, um den ersten oder finalen Schritt ins Auslandsabenteuer zu wagen. In spannenden Vorträgen und Gesprächen mit verschiedenen Austauschorganisationen und Agenturen sowie im Austausch mit Returnees und weiteren fernwehbegeisterten Besuchern findet auf der JuBi-Online jeder das individuell passende Programm und den richtigen Anbieter – ganz easy von der Couch oder unterwegs. Im direkten Kontakt präsentieren zahlreiche Aussteller aus dem gesamten Bundesgebiet ihre Auslandsprogramme, z.B. Schüleraustausch, High School, Freiwilligenarbeit, Au-Pair, Sprachreisen, Work & Travel, Auslandspraktika, Studium und mehr.

JuBi-Online als Ergänzung zu den Vor Ort-Messen

Die Teilnahme an den 14 Terminen im August und September ist kostenlos und die Anmeldung zu den Online-Messen kinderleicht. So besteht auch in Zeiten von Corona die Chance, sich sicher und umfassend über Auslandsaufenthalte aller Art zu informieren. Parallel dazu starten ab August auch die bekannten Vor Ort-Messen wieder bundesweit, u.a. in Köln, Hamburg, Berlin und Frankfurt.

Weitere Informationen, Ausstellerlisten und alle Termine – online und lokal – finden sich auf weltweiser.de.

Weiterführende Links: www.weltweiser.de – www.jugendbildungsmesse.de – www.gap-year.de

Zeichen: 1.993 | Veröffentlichungsfrei sofort | Veröffentlichung zu redaktionellen Zwecken kostenlos, Belegexemplar erbeten

weltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst & Verlag. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sachkundig über Auslandsaufenthalte und internationale Bildungsangebote wie Schüleraustausch, High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste sowie Studium im Ausland zu informieren.

Wir sind weder eine Austauschorganisation noch ein Reiseveranstalter. Auf unseren bundesweit sowie ab sofort auch virtuell stattfindenden JugendBildungsmessen ermöglichen wir angehenden Weltentdeckern, sich persönlich von Experten der internationalen Austausch- und Bildungsbranche beraten zu lassen. Darüber hinaus veröffentlichen wir Ratgeber und eine Zeitung zu Auslandsaufenthalten, betreiben verschiedene Online-Plattformen und halten Vorträge an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Im Rahmen unserer Beratung bieten wir Jugendlichen Orientierung zu den unterschiedlichen Wegen ins Ausland, um für jeden einzelnen Interessenten das individuell beste Programm zu finden.

Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Auslandsaufenthalte nicht nur akademisch von großem Nutzen sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten können. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich unserer Meinung nach nicht entgehen lassen.

Kontakt

weltweiser – Der unabhängige Bildungsberatungsdienst & Verlag

Thomas Terbeck

Freiherr-vom-Stein-Straße 1

59379 Selm

0228 39184784

presse@weltweiser.de

https://weltweiser.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.