Die Eröffnung des dritten Vorarlberger Hauses der JUFA Hotels ist für den 21. Mai 2021 geplant

JUFA Hotels eröffnen “Klangholzhus” in Laterns

Die Eröffnung des dritten Vorarlberger Hauses der JUFA Hotels ist für den 21. Mai 2021 geplant. Architektonisch ist das “Klangholzhus” eine Reminiszenz an das regionale Klangholz, das weit über Österreichs Grenzen hinweg bekannt ist und weltweit für den Instrumentenbau eingesetzt wird. Regionalität und Nachhaltigkeit stehen im Zentrum des Drei-Sterne-Hauses mit 47 Zimmern, das den Familienurlaub in ein malerisch schönes Tal bringt, das touristisch noch als Geheimtipp gilt.

Laterns, 6. Mai 2021 – Das JUFA Hotel Laterns setzt vor allem durch seine Nachhaltigkeit und seine Verbindung mit der Region ein Zeichen. Dabei steht ein besonderes Fichtenholz – das “Klangholz” – im Mittelpunkt, das international im Instrumentenbau zum Einsatz kommt. So wurde das oberste Geschoss in Massivholz ausgeführt, die darunter liegenden Stockwerke erhielten eine Verkleidung mit Holz aus der Region. Auch im Inneren des Hotels spielt Holz im modernen Design mit spannenden Farbakzenten eine wesentliche Rolle.

Das “Klangholzcafe” und der Klangholz-Raum für Veranstaltungen und Seminare stehen nicht nur Nächtigungsgästen, sondern auch der regionalen Bevölkerung offen. “Das JUFA Hotel Laterns steht beispielgebend für unsere JUFA Hotels-Werte, für Zukunftsbewusstsein, modern gelebte Tradition, Regionalität, Gemeinschaft und Wohlbefinden. Ich freue mich sehr über die Eröffnung dieses besonderen Hauses, das ganz klar die Verbundenheit mit der Region widerspiegelt und mittelfristig rund 25.000 Nächtigungen pro Jahr in die Region bringen wird”, erklärt Gerhard Wendl, Vorstandsvorsitzender und Gründer der JUFA Hotels Gruppe. “Für unsere künftigen Gäste wird es sowohl Erholungs- und Vergnügungsort für alle Generationen als auch idealer Ausgangspunkt für die Erkundung der wunderbaren Umgebung sein”, ist Wendl überzeugt. “Das Laternser-Tal, ein Seitental des Rheintals ist über die Furkajoch-Passstraße mit dem Bregenzerwald verbunden und voller beeindruckender Naturschauspiele.”

Schick wohnen zu familienfreundlichen Preisen

Mit derzeit über 60 Standorten in bald fünf Ländern ist die Hotelgruppe europaweiter Marktführer im Familien- und Gruppentourismus. Familien finden im JUFA Hotel Laterns-Klangholzhus*** ein schickes und modernes Ambiente, das viel Abwechslung für die ganze Familie garantiert. Für die kleinen Gäste gibt es eine Indoor-Klangholzspielewelt. Auch im hauseigenen Wellness-Bereich mit Sauna und Infrarotkabine sind alle Generationen willkommen. Wer im Winter zum Skifahren kommt, findet im Hotel, das direkt an der Talstation der 4er-Sesselbahn Gapfohl liegt, einen Skikeller mit Skischuh-Heizung.

Im Sommer ist das Haus idealer Ausgangspunkt für Wander- und Mountainbiketouren in die Umgebung, die mit beeindruckenden Alpengipfeln, wilden Schluchten und traditionellen Sennereien punktet und noch als Geheimtipp gilt. Auch die Stadt Feldkirch mit der historischen Schattenburg ist innerhalb von 30 Minuten erreichbar. Ab Eröffnung und den ganzen Sommer hindurch gibt es im JUFA Hotel Laterns-Klangholzhus*** ein Familienprogramm, das von Minigolf-Challenges und Almolympiaden bis zu Besuchen in der Sennerei und am Trekkinghof jeden Tag eine spannende Aktivität für die ganze Familie bietet.

Ressourcenschonender Hotelbetrieb

Neben dem Einsatz natürlicher Dämm-Materialien und regionalen Holzes beim Hotelbau wird das Haus zu 100% aus Öko-Stromquellen versorgt. Auch im F&B-Bereich wird nachhaltig gewirtschaftet. Die im Restaurant verwendeten Zutaten kommen überwiegend aus der Region, wo immer möglich, in Bio-Qualität. Wie zum Beispiel Käse aus den umliegenden Sennereien. Trinkhalme sind aus Stroh und es werden Glas- anstelle von PET-Behältnissen eingesetzt, sowohl im Buffetbereich, also auch auf den Zimmern selbst.

Weitere Informationen zum neuen JUFA Hotel in Laterns sowie zu aktuellen Eröffnungs-Aktionen: https://www.jufahotels.com/hotel/laterns-klangholzhus/

Über JUFA Hotels

Hohe Qualität, leistbarer Preis und familienfreundliches Angebot stehen im Zentrum der Philosophie der JUFA Hotels, die seit nunmehr 30 Jahren am Markt und mittlerweile Marktführer im österreichischen Familientourismus sind. Gründer und Vorstand der JUFA Hotels ist Gerhard Wendl. Aktuell gehören 60 Hotels in Österreich, Deutschland, Liechtenstein und Ungarn zur JUFA-Gruppe, die jährlich 1,8 Millionen Nächtigungen zählt und Arbeitgeber für über 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist. 2021 wird das erste Hotel im Schweizer Kanton Graubünden eröffnet. Nachhaltigkeit und soziales Engagement zählen zu den zentralen Unternehmenswerten der JUFA Gruppe. Für sein soziales Engagement erhielt JUFA bislang mehr als 20 regionale und nationale Auszeichnungen – darunter den “Job Oskar”, den Integrationspreis oder den TRIGOS – die höchste Auszeichnung für Unternehmen mit Verantwortung.

Hohe Qualität, leistbarer Preis und familienfreundliches Angebot stehen im Zentrum der Philosophie der JUFA Hotels, die seit nunmehr 30 Jahren am Markt und mittlerweile Marktführer im österreichischen Familientourismus sind. Gründer und Vorstand der JUFA Hotels ist Gerhard Wendl. Aktuell gehören 60 Hotels in Österreich, Deutschland, Liechtenstein und Ungarn zur JUFA-Gruppe, die jährlich 1,8 Millionen Nächtigungen zählt und Arbeitgeber für über 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist. 2021 wird das erste Hotel im Schweizer Kanton Graubünden eröffnet. Nachhaltigkeit und soziales Engagement zählen zu den zentralen Unternehmenswerten der JUFA Gruppe. Für sein soziales Engagement erhielt JUFA bislang mehr als 20 regionale und nationale Auszeichnungen – darunter den “Job Oskar”, den Integrationspreis oder den TRIGOS – die höchste Auszeichnung für Unternehmen mit Verantwortung.

Firmenkontakt

JUFA Hotels

Martin Seger-Omann

Idlhofgasse 84

8020 Graz

+4366480783117

presse@jufa.eu

http://www.jufahotels.com

Pressekontakt

Primus Communications

Doris Trinker

Kirchberggasse 7/10

1070 Wien

+4315222634

d.trinker@primcom.com

http://www.primcom.com

Bildquelle: (c) JUFA Hotels