Julian“s Bar und Restaurant: Der pure Genuss mit dem Business Lunch auf neu gestylten Terrassen

Die kleine Auszeit vom Alltag. Der erfolgreiche „Business Lunch“ von Julian“s Bar & Restaurant im Medienhafen und am Seestern ist zurück. Ob eher die leichte Kreation wie der Spinat-Avocado-Salat mit Mango, Radieschen und BBQ Chicken oder Deftiges wie der Schweinerücken mit Kroketten und grünen Bohnen, die Küchenkünstler der beiden „Julian“s Bar & Restaurant“ lassen sich für jeden Tag der Woche zwei neue köstliche Gerichte einfallen. So kreieren Küchendirektor Thomas Bock im Medienhafen und Küchenchef Andreas Huber im Seestern mit ihren persönlichen Akzenten jeweils zwei unterschiedliche Leckereien, die zum krönenden Abschluss mit einer Kaffee-Spezialität serviert werden.

Wer sich zum „Business Lunch“ wie im Süden fühlen möchte, kann ihn sich montags bis freitags von 12 bis 14 Uhr auch auf den neu im mediterranen Stil gestalteten Terrassen am Seestern oder im Medienhafen verwöhnen lassen – mit Lounge-Musik, die Laune macht. Denn wahrer Genuss spricht alle Sinne an.

Den Geschmack der weiten Welt erleben – Im Julian´s Bar und Restaurant geht“s immer wieder auf große Reise, um kulinarische Highlights aus fernen Ländern zu entdecken. In der Showküche live zubereitet, können die Gäste in gemütlicher und mediterraner Atmosphäre stets neue Gaumenfreuden aus aller Welt genießen Denn in die Ferne schweifen, liegt so nah: Julian´s Bar und Restaurant im Düsseldorfer Medienhafen und am Seestern.

