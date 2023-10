JUMEIRAH BEACH HOTEL: FUSSBALLCAMP MIT LEGENDEN DER ERSTEN LIGA

Michael Owen, Shane Long und Gary Cahill leiten in der ersten Oktoberhälfte das beliebte Football Escapes-Kindercamp. Kinder bis 12 Jahre können im Rahmen des Exceptional Staycation-Angebots kostenlos im Jumeirah Beach Hotel übernachten und essen.

Dubai/München, 9. Oktober 2023 – Das Jumeirah Beach Hotel, bekannt als das ultimativ entspannte Luxusstrandresort für Familien, hat nun die Rückkehr des beliebten Kindercamps „Football Escapes“ angekündigt. Das Camp wird im Oktober für zwei Wochen stattfinden und kann mit einem Familienurlaubspaket kombiniert werden, bei dem die teilnehmenden Kinder kostenlos übernachten können.

Unter der Leitung der englischen Premier-League-Fußballlegenden Michael Owen, Gary Cahill und Shane Long finden die Football Escapes vom 16. bis 20. Oktober, vom 23. bis 27. Oktober und vom 30. Oktober bis 3. November statt.

Die täglichen Fußballtrainings sind von 10 bis 12 Uhr und richten sich an Jungen und Mädchen aller Spielstärken im Alter von 5 bis 15 Jahren. Jeder Teilnehmer erhält ein persönliches Trikot sowie ein unterschriebenes Zertifikat und eine Medaille, die ihn an dieses unvergessliche Erlebnis erinnern sollen. Außerdem erhalten die Teilnehmer eine persönliche Videobotschaft und ein signiertes Trikot von einem der Spieler.

Das Camp wird von einem Team aus UEFA-lizenzierten Trainern renommierter englischer Premier-League-Vereine unterstützt und bietet jungen Fußballfans die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten mit einigen der besten Spieler der Welt zu verbessern – und dabei neue Freunde zu finden. Mit den Ferienpaketen des Jumeirah Beach Hotels kann die ganze Familie an diesem einmaligen Erlebnis teilhaben und nach dem Camp gemeinsam die zahlreichen Familienangebote des Resorts genießen.

Das Jumeirah Beach Hotel gilt als eines der besten Familienhotels der Welt und definiert das Urlaubserlebnis immer wieder neu. Das beliebte Strandresort bietet alles, was Familien für einen unterhaltsamen Urlaub brauchen, darunter unbegrenzten Zugang zum Wild Wadi Wasserpark, einen ikonischen Blick auf das Burj Al Arab Jumeirah sowie zahlreiche Möglichkeiten zum Entspannen am Pool und der neu gestalteten Strandlandschaft.

Verfügbare Angebote

* Exceptional Staycations Offer

* Fünftägiger Kurs AED 3,150

* Alle Preise verstehen sich inklusive 5% Mehrwertsteuer

* Kinder im Alter von 5-15 Jahren, Vorkenntnisse sind nicht notwendig

Für weitere Informationen oder eine Reservierung besuchen Sie bitte Football Escapes | Jumeirah Beach Hotel | Jumeirah oder kontaktieren Sie uns unter +971 55 500 8549 oder jbhinfo@jumeirah.com.

Über das Jumeirah Beach Hotel

Das Jumeirah Beach Hotel ist das Gründungsobjekt der Jumeirah Hotels & Resorts und zeichnet sich durch seine ikonische, wellenförmige Silhouettenarchitektur und seine berühmte Fassade an der prestigeträchtigen Küstenlinie der Stadt, aus. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1997 hat das Lifestyle-Hotel Dubais Position als führendes Reiseziel geprägt und definiert.

Das 26-stöckige Hotel bietet 599 Zimmer und Suiten mit Meerblick sowie 19 Villen, die alle einen ungehinderten Blick auf das Burj Al Arab Jumeirah bieten, und ist nach wie vor das Nonplusultra eines unaufdringlichen Luxus. Das Hotel beherbergt zehn Restaurants und Bars, umfangreiche Konferenz- und Banketteinrichtungen, den beliebten KiDS Club, Weltklasse-Wellness im J Club und Talise Spa sowie einen unbegrenzten direkten Zugang zum Wild Wadi Waterpark™, der für alle Gäste kostenlos ist.

