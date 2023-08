JUMEIRAH GROUP ERNENNT GENERAL MANAGER DES ERSTEN HOTELS DER MARKE IN SAUDI-ARABIEN

Die Jumeirah Group ernennt den erfahrenen Luxushotelier Rizwan Shaikh zum General Manager des Jabal Omar Jumeirah. Er soll die charakteristische Gastfreundschaft der Marke im Königreich etablieren.

München/Dubai – Die Jumeirah Group, das Unternehmen für Luxus-Hotellerie und Mitglied der Dubai Holding, hat Rizwan Shaikh zum General Manager des Jabal Omar Jumeirah in Mekka ernannt. Das Jabal Omar ist das erste Hotel, das im Königreich Saudi-Arabien eröffnet wird, während die Gruppe ihren nachhaltigen Wachstumskurs fortsetzt.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Luxushotellerie in Indien, Singapur und Saudi-Arabien wird Shaikh dafür verantwortlich sein, den Anspruch der Jumeirah Group, ein Ambiente exzeptionellen Luxus“ zu kreieren, auch in dem neuen Hotel in Jabal Omar zu verwirklichen. Das Hotel liegt nur drei Gehminuten von der Masjid Al Haram entfernt und wird mit seinen 1.033 Zimmern und Suiten sowie 88 Apartments eines der größten im Portfolio der Gruppe sein. Seine Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen seine Präsenz in Saudi-Arabien aktiv ausbaut. Die Eröffnung des zweiten Hotels der Gruppe im Königreich, das Jumeirah The Red Sea, ist für 2024 geplant.

Thomas B. Meier, Chief Operating Officer der Jumeirah Group, sagte: „Wir freuen uns sehr, Rizwan im Jabal Omar Jumeirah willkommen zu heißen. Saudi-Arabien ist ein Schlüsselmarkt für unsere Marke, da wir unsere Präsenz an strategischen Standorten auf der ganzen Welt ausbauen wollen. Wir sind zuversichtlich, dass Rizwans beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Erzielung operativer Exzellenz sowie seine Expertise in der Luxushotellerie im Königreich auf Jumeirahs unglaublicher Erfolgsgeschichte aufbauen und Jabal Omar Jumeirah zu einem neuen Niveau von Luxus und Service in Saudi-Arabien führen wird.“

Shaikh stieß mit einer Fülle von Erfahrungen in der Luxushotellerie, unter anderem in den Taj Hotels, Oberoi Hotels & Resorts, Four Seasons Hotels & Resorts und Fairmont Hotels & Resorts zur Jumeirah Group. Die konsequente Realisierung einer hervorragenden Rentabilität, die Etablierung neuer Vertriebskanäle und Kundenbindungsprogramme sowie betriebliche Innovationen zur Steigerung der Gästezufriedenheit und des Wertangebots haben zu seiner zügigen Beförderung von der Position im Front Office ins Management geführt und machten ihn zum jüngsten General Managers der Oberoi Hotels & Resorts. Shaikh, der für seine innovativen Lösungen zur Umsatzsteigerung und Erhöhung der durchschnittlichen Tagesrate (ADR) bekannt ist, bringt auch wertvolle Erfahrungen in Bezug auf die Eröffnung neuer Luxushotels mit. Er hat die Eröffnung von zwei Hotels in Indien und Saudi-Arabien geleitet, letzteres wurde kurz nach der Eröffnung mit eine Fünf-Sterne-Bewertung im Forbes Travel Guide ausgezeichnet.

Zu seiner neuen Aufgabe sagte Shaikh: „Ich freue mich sehr, das Team von Jabal Omar Jumeirah zu leiten und fühle mich privilegiert, Teil dieses durch den Schritt nach Königreich Saudi-Arabien so bedeutenden neuen Kapitels für die Gruppe zu sein. Nachdem ich einige Jahre im Königreich verbracht habe, freue ich mich darauf, diese aufregende Reise anzutreten und in den kommenden Monaten unsere ersten Gäste zu begrüßen, die das außergewöhnliche Jumeirah-Gästeerlebnis genießen werden können.“

Das im heiligen Herzen der muslimischen Welt gelegene Jabal Omar Jumeirah wurde entworfen, um einen ruhigen, luxuriösen Zufluchtsort für Gäste zu schaffen und eine lebensverändernde Erfahrung zu kreieren. Das auf vier Türme verteilte Hotel mit mehreren charakteristischen Restaurants wird als Teil der zweiten Phase des von Fosters + Partners entworfenen Vorzeigeprojekts Jabal Omar eröffnet.

Weitere Informationen über Jabal Omar Jumeirah finden Sie unter jumeirah.com/makkah

Über die Jumeirah Group

Jumeirah Group, ein Mitglied der Dubai Holding und ein globales Luxushotelunternehmen, betreibt ein Weltklasse-Portfolio von 26 Luxushotels im Nahen Osten, Europa und Asien mit über 6.500 Zimmern.

Die Gruppe rühmt sich einiger der prestigeträchtigsten und faszinierendsten Häuser der Welt, vom ikonischen Flaggschiff-Hotel und zeitlosen Höhepunkt des Luxus, dem Burj Al Arab Jumeirah, über die üppigen arabischen Paläste in Dubais Madinat Jumeirah bis hin zum modernen maledivischen Inselparadies auf Olhahali Island und dem von der Kunst inspirierten Dolce Vita auf der Insel Capri. Sei es eine moderne Variante eines britischen Klassikers im Herzen von Knightsbridge im The Carlton Tower Jumeirah oder ein futuristisches Ambiente im Jumeirah Nanjing – der Name Jumeirah ist ein Synonym für exzellenten Service und außergewöhnliche Erlebnisse.

Über ihre Hotels und Resorts hinaus widmet sich Jumeirah Group auch der Erlebnisgastronomie, indem sie die authentischsten und vielfältigsten Küchen mit spektakulären Kulissen kombiniert, um unvergessliche Momente zu schaffen, die es wert sind, mit anderen geteilt zu werden. Mit mehr als 85 Restaurants in ihrem Portfolio genießen die preisgekrönten eigenen Konzepte der Jumeirah Group, darunter Sal, KAYTO, Shimmers, Al Mare, Pierchic und French Riviera, einen ausgezeichneten Ruf für kulinarische Exzellenz, von denen zehn im Gault&Millau UAE 2022 Guide aufgeführt sind. Die Gruppe verfügt außerdem über drei mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurants – Shang High, L’Olivo und Al Muntaha.

