JUMEIRAH „SUMMER ESCAPES“ IM BURJ AL ARAB

Jumeirah Summer Escapes: Wer diesen Sommer mit einem Aufenthalt im legendären Burj Al Arab in Dubai bis zum 30. September 2023 veredeln möchte, genießt ab sofort Preisnachlässe bis zu 20%.

München/ Dubai, 22. Juni 2023: Summer Escape nach Dubai! Wer eine Sommer Auszeit an den weißen Stränden des Arabischen Golfes verbringen und dabei Weltklasse-Komfort und 5-Sterne-Service genießen möchte, sollte sich jetzt mit dem Summer Escape Angebot der Jumeirah Group, dem Unternehmen für Luxus-Hotellerie und Mitglied der Dubai Holding, befassen.

Mit einer exklusiven Ersparnis von 20% auf die Jumeirah Flexible Rate, können Gäste jetzt rechnen, die bis Ende September für drei Nächte oder länger im Jumeirah Burj Al Arab buchen. Hier erwarten sie eine palastartige Duplex-Suite mit erstklassigem Butler-Service, privilegierter Zugang zu den renommierten Freizeit- und Spa-Einrichtungen des Burj Al Arab sowie acht von Michelin-Sterneköchen geleitete Restaurants, die zu den besten der Welt zählen.

Aber das Sommermärchen 2023 geht noch weiter:

– Jumeirah Gäste freuen sich auf ein Summer Escape Resort-Guthaben in Höhe von 200 USD pro Aufenthalt wenn sie drei Nächte oder länger buchen

– Ein inkludiertes tägliches Verwöhnfrühstück bei Buchung von Jumeirah Exceptional Escapes Bed & Breakfast

– Hinzu kommen ein inkludiertes Mittag- oder Abendessen bei Buchung von Jumeirah Exceptional Escapes Bed & Breakfast Half Board

– Luxuriöse Hermes-Badezimmerausstattung

– Zugang zu den temperaturgeregelten Pools auf The Terrace

– Nutzung der luxuriösen Wellness-Einrichtungen im Talise Spa

– Exklusiver Zugang zum Summersalt Beach Club im Jumeirah Al Naseem

– Jumeirah One-Mitglieder können zudem exklusive Member-only Ermäßigungen in Anspruch nehmen

Verfeinert werden die exklusiven Jumeirah Summer Escapes 2023 durch ein hochkarätiges Spa-Angebot im Jumeirah Talise Spa, das extra für die Sommermonate von Juni bis September kuratiert wurde.

Dazu gehören unter anderem das 5-tägige Programm „Laufsteg-Beine / Runway Legs“ aber auch die „Fountain of Youth NAD + IV Therapie“, die zu den weltweit fortschrittlichsten Methoden im Bereich Anti-Aging- und Entgiftung gehört.

Unter dem Titel Spa Afternoon Tea Experience at Burj Al Arab genießen die Gäste am Nachmittag westliche Köstlichkeiten zum Teilen, Mini-Sandwiches und süße Leckereien, Scones mit goldenem Belag und Clotted Cream zusammen mit einer Kanne Wellness-Tee. Nach einer absolut entspannenden 60-minütigen Massage, die die Gäste aus dem breiten Angebot der Jumeirah Massagekollektion individuell wählen, sorgt dann der freie Zutritt zu den fabelhaften Wellnesseinrichtungen des Talise Spa für uneingeschränktes Wohlbefinden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.jumeirah.com

Bleiben Sie in der Zwischenzeit über unsere Social-Media-Kanäle in Verbindung und vergessen Sie nicht, uns in Ihren Beiträgen zu markieren #JumeirahTurtles or #TimeExceptionallyWellSpent.

Instagram:

@jumeirahgroup

@burjalarab

-ENDE-

About Jumeirah Group:

Jumeirah Group, ein Mitglied der Dubai Holding und ein globales Luxushotelunternehmen, betreibt ein Weltklasse-Portfolio von 26 Luxushotels im Nahen Osten, Europa und Asien mit über 6.500 Zimmern.

Die Gruppe unterhält einige der prestigeträchtigsten und faszinierendsten Häuser der Welt, vom ikonischen Flaggschiff-Hotel und zeitlosen Höhepunkt des Luxus, dem Burj Al Arab Jumeirah, über die üppigen arabischen Paläste in Dubais Madinat Jumeirah bis hin zum modernen maledivischen Inselparadies auf Olhahali Island und dem von der Kunst inspirierten Dolce Vita auf der Insel Capri. Sei es eine moderne Variante eines britischen Klassikers im Herzen von Knightsbridge im The Carlton Tower Jumeirah oder ein futuristisches Ambiente im Jumeirah Nanjing – der Name Jumeirah ist ein Synonym für exzellenten Service und außergewöhnliche Erlebnisse.

Über ihre Hotels und Resorts hinaus widmet sich Jumeirah Group auch der Erlebnisgastronomie, indem sie die authentischsten und vielfältigsten Küchen mit spektakulären Kulissen kombiniert, um unvergessliche Momente zu schaffen, die es wert sind, mit anderen geteilt zu werden. Mit mehr als 85 Restaurants in ihrem Portfolio genießen die preisgekrönten eigenen Konzepte der Jumeirah Group, darunter Sal, KAYTO, Shimmers, Al Mare, Pierchic und French Riviera, einen ausgezeichneten Ruf für kulinarische Exzellenz, von denen zehn im Gault&Millau UAE 2022 Guide aufgeführt sind. Die Gruppe verfügt außerdem über drei mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurants – Shang High, L’Olivo und Al Muntaha.

www.jumeirah.com

Kontakt

KPRN Network GmbH

Silke Warnke-Rehm

Hamburger Allee 45

60486 Frankfurt

089-28 70 230-0



http://www.kprn.de

Bildquelle: Burj Al Arab (c) Jumeirah Group